El PSC diu que Cs demana la dimissió d'Iceta per "desesperació": "Volen tapar el seu acord amb Vox"

"És còmic". Així s'ha expressat aquest dilluns el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, després que Cs demanés la dimissió de Miquel Iceta per haver obert la porta a donar una sortida democràtica a la independència si aquesta opció arribava a reunir un suport del 65% dels catalans. El dirigent socialista ha atribuït la demanda de la formació taronja a "un estat no d'ansietat sinó de desesperació" per "tapar l'acord que tenen amb Vox" a Andalusia.

"Són un partit que viu de la confrontació, que l'alimenta", ha dit Illa, que ha assegurat que els socialistes no volen caure en una "guerra de bàndols" en aquestes eleccions. Tot i això, no s'ha estat de deixar molt clar que el PSC està "en contra de la independència". "Volem un millor autogovern, volem un acord i no la ruptura", ha dit, i així ha donat per tancada la polèmica per les declaracions d'Iceta. Illa ha assegurat que el camí que seguiran els socialistes és el del "diàleg dins la llei", el qual –ha assegurat– rep "cada cop més suports". "La via unilateral ha fracassat", ha reblat, sense entrar a valorar la possibilitat de resoldre el conflicte a través d'un referèndum.

El que també ha fracassat, a parer del PSC, és el govern de Quim Torra, i ha tornat a denunciat la seva "inoperància". Es tracta d'un executiu, ha dit Illa, que "no governa, no envia lleis al Parlament i és incapaç d'arribar a acords". "I només representa una part dels catalans", ha afegit. El secretari d'organització socialista ha tornat a criticar la falta de pressupostos catalans i ha reiterat que Torra hauria de sotmetre's a una qüestió de confiança o convocar eleccions si no és capaç de tirar endavant els comptes.