El PSC reclama a ERC i el PDECat que pensin "en el conjunt de la ciutadania" i votin a favor dels comtes de Sánchez

Malgrat de les reiterades negatives de l'independentisme a aprovar els pressupostos de l'Estat i després que el president espanyol, Pedro Sánchez, incomplís la seva promesa d'invertir a Catalunya l'equivalent al pes de la seva economia, els socialistes continuen buscant el suport del PDECat i ERC i esgrimeixen que els comptes de l'Estat són "bons per a tota la ciutadania de Catalunya". Així hi ha insistit la portaveu del PSC, Eva Granados, que ha interpel·lat ambdues formacions i els ha demanat si "pensen en els seus interessos o en els del conjunt de la ciutadania".

"Ja sabíem que no podíem esperar molt del PP i de Cs", ha afirmat Granados, "però ara comença la tramitació parlamentària al Congrés dels diputats i els volem traslladar que recordin que Catalunya ha perdut moltes oportunitats els darrers anys". "No ens podem permetre que 2019 sigui un any perdut", ha insistit: "Parlem de si es pot dir que no al fet que més d’un milió i mig de pensionistes vegin com els van suprimint els copagaments", s'ha preguntat, "si es volen posar els seus vots al costat d’aquells que impedeixen els drets de les persones dependents, o si diuen que no als recursos per violència de gènere".

Els pressupostos generals de l’Estat van ser aprovats divendres al Consell de Ministres, i aquesta setmana ja han entrat al Congrés. Granados ha posat de relleu que s'invertirà un 18,5% de despesa territorial a Catalunya, "la comunitat que més creix".

D'altra banda, Granados ha assegurat que si el PSC lliga una futura negociació dels pressupostos catalans a l'aprovació dels comptes de Sánchez és perquè aquests donen "la possibilitat de tenir més recursos". "Només si hi ha una llum verda als pressupostos de l’Estat, llavors els comptes catalans són negociables", ha insistit, perquè "els números que aprovi el consell executiu català" han de "tenir en compte" els recursos que són als comptes espanyols.