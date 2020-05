ERC desautoritza un pacte de la seva federació a Badalona per repartir-se l'alcaldia amb el PSC

Daltabaix a Badalona en el primer dia de negociacions formals per buscar una majoria alternativa a Xavier García Albiol. En la primera reunió de tots els grups municipals menys el PP per explorar un pacte, el PSC i ERC van capgirar completament l'escenari anunciant un preacord per repartir-se l'alcaldia de la ciutat els tres pròxims anys a raó d'un any i mig cadascú, un pacte que per tirar endavant requeriria els vots de Guanyem, que sempre ha mantingut que la seva candidata a l'alcaldia era Dolors Sabater i que comptava fins ahir amb tenir el vot dels tres regidors d'ERC. El preacord amb el PSC –avalat ahir per l'executiva local dels republicans– ha sacsejat la ja de per sií fràgil unitat de la federació d'ERC a Badalona, que a més ha vist com la direcció nacional del partit desautoritzava aquest dimarts la negociació amb els socialistes i refermava, a través de la secretària general adjunta, Marta Vilalta, la voluntat que la futura alcaldessa de la ciutat sigui Sabater. "L'aposta d'ERC és que Sabater sigui alcaldessa", ha remarcat en declaracions al programa Planta baixa de TV3.

L'acord entre el PSC i ERC –que veuen amb bons ulls també els comuns d'Aïda Llauradó– preveu que el líder d'ERC a la ciutat, Àlex Montornès, obtingués l'alcaldia el dia 12 –quan es faci el ple d'investidura del nou alcalde– i que d'aquí a un any i mig hi hagués un altre ple que donés la vara d'alcalde al socialista Rubén Guijarro. Tanmateix, no tothom dins els republicans veu bé l'acord, que de totes maneres s'hauria de validar en una assemblea local d'ERC. Un dels tres regidors del partit a l'Ajuntament, Oriol Lladó, ja s'ha desmarcat de l'acord de l'executiva local del partit i ha subratllat que la seva candidata continua sent Sabater. Cal recordar que Guanyem i ERC es van presentar junts a les eleccions sota el paraigües de la Badalona Valenta i amb Sabater com a candidata, i que va ser després que es van separar en dos grups al ple.

Tres en ratlla inacceptable. 1) El PSC s'espolsa la responsabilitat amb la crisi política a #Badalona, 2) assumeix (de fet) l'escenari 'torna Albiol' i 3) divideix amb proposta impossible el bloc republicà q el va superar a les eleccions. La meva candidata es diu @mariadolorsa. — Oriol Lladó (@oriolllado) May 5, 2020

Caldrà veure, doncs, si l'acord adoptat ahir per l'executiva local d'ERC d'explorar aquest pacte amb el PSC es manté o si la federació dels republicans a Badalona fa marxa enrere forçada per la direcció del partit. Està previst que durant la tarda d'avui la formació faci un comunicat per aclarir la seva postura.

Pressió sobre Guanyem

Amb el seu moviment en el primer dia de negociació, els socialistes busquen posar ara tota la pressió sobre Guanyem, que de moment ja ha avisat que no votarà a favor de l'acord entre el PSC i ERC encara que això pugui suposar el retorn d'Albiol a l'alcaldia. A una setmana exacta del ple que ha d'escollir el futur alcalde de Badalona, el temps juga a favor d’Albiol. Si ningú aconsegueix 14 vots (la majoria absoluta del ple), el dirigent popular seria designat alcalde, en la mesura que el PP (11 regidors) va ser la llista més votada.

En el cas que el pacte PSC-ERC prosperés –i sempre que els tres regidors republicans votessin a favor, cosa que no està gens clara–, sumarien 9 vots, que amb els 2 dels comuns farien 11. Encara necessitarien que Guanyem (4 regidors) ho avalés. Fins ara, fonts del partit han defensat que Badalona no es pot permetre "més experiments" i que només preveuien un govern fort liderat per Sabater.

Tanmateix, les relacions entre els grups que haurien de formar aquesta majoria alternativa a Albiol no són bones i encara queden més tocades després del moviment d'ahir del PSC i ERC. Caldrà veure si en els pròxims dies hi ha marge per forjar algun acord que eviti el retorn d'Albiol a l'alcaldia de Badalona o si, per contra, el PP torna a governar la quarta ciutat del país.