El PSC avisa ERC que la via unilateral ha portat "caos" i "retrocessos" a Catalunya

El PSC deixa clar que les actuacions fora de la llei no tenen lloc a Catalunya i torna a advertir dels perills de trencar amb el marc legal. Després que aquest cap de setmana ERC hagi confirmat que no renuncia a una nova DUI si el govern de Pedro Sánchez veta un referèndum pactat, el secretari d'organització socialista, Salvador Illa, ha avisat els republicans que la via unilateral ha portat "caos" i "retrocessos" a Catalunya.

Illa, que no ha especificat de quins retrocessos parla ni els ha vinculat al 155 –al qual el PSC va donar suport–, ha dit que té "respecte" pels plantejaments que facin les altres formacions polítiques, però ha insistit que la unilateralitat "no porta enlloc". En aquest sentit, ha volgut remarcar que "tots els projectes polítics", incloent-hi la independència, es poden defensar sense saltar-se la legalitat vigent.

Aquest mateix missatge també l'ha dirigit al president de la Generalitat, Quim Torra, una setmana abans que es reuneixi per primer cop amb el nou president espanyol, Pedro Sánchez. A Torra li ha demanat "amplitud de mires" en la trobada, on espera que actuï com a "president de tots els catalans" i no només dels independentistes. Amb tot, ha fixat dos objectius de cara a la reunió a la Moncloa: que serveixi per activar els mecanismes bilaterals Generalitat-Estat i que doni lloc a una altra trobada. "S'ha obert un temps nou d'esperança", ha dit.

En una nova defensa de l'estat de dret, Illa ha volgut aprofitar per carregar contra Carles Puigdemont, a qui ha acusat d'"estar en fals" quan demana l'oficina i els recursos que li pertoquen com a expresident de la Generalitat. El dirigent socialista ha argumentat que "qui no compleix amb els seus deures de comparèixer davant de la justícia" no pot "exigir els seus drets".