El PSC incorpora Espadaler a la direcció del grup parlamentari i torna a proposar David Pérez per a la mesa

El PSC ha celebrat aquest dijous la primera reunió del nou grup al Parlament i ha pres les primeres decisions de cara a com estructurar-se internament: la principal novetat és que se situarà dins la direcció a de Ramon Espadaler (Units per Avançar), tal com constava a l'acord que els socialistes i la formació hereva d'Unió van signar de cara al 21-D.

En roda de premsa des del Parlament, la portaveu del partit a la cambra, Eva Granados, ha explicat que aquesta és la principal i gairebé única novetat destacable, ja que la filosofia de la seva partida és que "les coses que funcionen no es canvien". Així, Miquel Iceta tornarà a ser el president del grup; Granados exercirà de nou de portaveu i està previst que Ferran Pedret i Alícia Romero repeteixin com a portaveus adjuntes. El partit, així mateix, torna a proposar a David Pérez com el seu representant a la mesa del Parlament, on durant la legislatura anterior va ser el secretari segon.

El que sí que canviarà és la denominació del grup parlamentari, que portarà per nom Socialistes i Units per Avançar -PSC-Units en la seva versió reduïda-. La incorporació d'Espadaler és significativa: torna a la Cambra de la que va ser membre diverses legislatures amb CiU; en l'anterior legislatura no hi va ser perquè Unió -que liderava abans d'extingir-se- no va aconseguir cap escó el 27-S de 2015.