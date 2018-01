El PSC, a Forcadell: "Tanta pau portis com descans deixes"

"Tanta pau portis com descans deixes". Aquesta ha estat la reacció de la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, després que Carme Forcadell hagi anunciat aquest dijous que no repetirà com a presidenta del Parlament. La diputada electa socialista ha fet una valoració "molt negativa" de la feina de Forcadell al capdavant de la cambra catalana, ja que -ha argumentat- "ha estat al dictat de la majoria parlamentaria", i ha vulnerat així els drets de la resta de diputats.

"Ha fet un flac favor a la institució", ha dit, i ha reclamat diversitat i pluralitat a la pròxima presidència del Parlament. El mateix ha reclamat la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que ha aprofitat per retreure als comuns que no s'avinguin a fer president de la cambra el candidat de la formació taronja, José María Espejo-Saavedra.

Arrimadas ha situat la dimissió de Forcadell en el "campi qui pugui" del Procés recordant també aquesta setmana l'adeu de l'expresident de la Generalitat Artur Mas. A més, ha assegurat que els independentistes no troben ningú per substituir Forcadell perquè aquesta legislatura volen "tornar-se a saltar les lleis". Alhora, ha reiterat que Ciutadans s'oposarà a una presidència de Carles Puigdemont "per Skype".