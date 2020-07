Un regidor del PSC de l'Hospitalet, investigat per haver percebut un acomiadament de 47.000 euros

L'actual regidor del PSC a l'Hospitalet de Llobregat Cristóbal Plaza s'hauria arreglat l'acomiadament del Consell Esportiu de la ciutat, el gener del 2017 i després de setze anys en el càrrec, per cobrar una indemnització d'uns 47.000 euros, segons ha avançat NacióDigital. Aquest és un dels delictes que investiga la Unitat de Delinqüència Econòmica (Udef) de la Policia Nacional en el marc de la causa sobre aquest Consell Esportiu i per la qual, fa un mes, van ser detinguts Plaza, un altre regidor i el que era, en el moment de la detenció, el director de l'entitat.

Entre la documentació que analitza el cos policial hi ha arxius que certificarien que l'exdirector del Consell Esportiu va percebre el 2017 fins a 47.147,62 euros com a indemnització quan va deixar el càrrec. Són uns ingressos que no hauria hagut d'haver cobrat si hagués deixat la feina per voluntat pròpia. L'entitat, malgrat que és formalment privada, està controlada per l'equip de govern de la ciutat i el regidor d'Esports n'és el president, motiu pel qual l'acomiadament hauria estat decisió fonamentalment del PSC, que governava tot sol l'Ajuntament amb dos regidors trànsfugues.

Sis mesos després de fer fora Plaza, el juliol del 2017 els socialistes el van fitxar com a assessor de l'Ajuntament, el van tornar a incorporar al final d'any a la comissió directiva del Consell Esportiu i el van situar a les llistes de les eleccions del 2019, en què va entrar com a regidor i se li va fer gestionar l'àrea d'esports.

Aquest seria només un dels possibles delictes inclosos en la trama del Consell Esportiu de l'Hospitalet que investiga la Udef, la qual se sustentaria en actes d'assemblees falsificades per justificar una caixa B de prop de mig milió d'euros anuals amb què es pagaven en negre nombroses retribucions a col·laboradors i directius tècnics i polítics. De fet, Jaume Graells, regidor del PSC que va dimitir al juny, va denunciar presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet el mes de febrer i va detallar que es van trobar proves de partides que no tenien la "corresponent retenció fiscal", que hi havia comptabilitats de l'entitat "amagades de l'assemblea" i que es va detectar una "anomenada caixa interna" amb pagaments no justificats.

Tot plegat, segons va explicar Graells, va passar entre els anys 2016 i 2019, un període en què l'actual regidor d'Esports, Cristóbal Plaza, i el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament i líder del PSC a l'Hospitalet, Cristian Alcázar, van ser presidents del Consell Esportiu. Plaza, a més, també en va ser director. Són càrrecs que els implicarien en el cas que porta el jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet, que els investiga a tots dos i també l'actual president de l'ens, Eduard Galí, per malversació de fons públics i falsedat documental. Tant Cristóbal Plaza com Cristian Alcázar van anunciar tot seguit que renunciaven temporalment a les seves responsabilitats en matèria d'esports al consistori. En dos comunicats manifestaven la innocència i asseguraven que col·laboraven amb la justícia per aclarir els fets.