El PSC demana a la mesa i a la junta de portaveus que no es constitueixi la comissió del reglament que reclama JxCat

El PSC ha demanat a la mesa i a la junta de portaveus que no es constitueixi la comissió del reglament del Parlament que ahir a la tarda el grup de JxCat va demanar a la mesa que s'activés. La portaveu dels socialistes, Eva Granados, ha registrat aquest divendres al matí un escrit on argumenta que la comissió que tramita canvis a la normativa de la cambra no es pot constituir fins que no s'hagi produït la investidura del president de la Generalitat, perquè és legislativa.

A més, recorda a l'escrit que el PSC ja va sol·licitar dimarts en la reunió de la mesa i la junta que es constituïssin les comissions no legislatives, i que així es va acordar. Les úniques comissions que es poden constituir abans de formar Govern són les no legislatives, però JxCat -després d'haver consultat els lletrats- considera que la comissió del reglament és permanent i que no està vinculada a l'executiu, de manera que sí que es podria constituir abans del ple d'investidura.

A més, la formació de Carles Puigdemont sosté que aquesta comissió no podria quedar vetada pel 155 precisament perquè, tot i tenir rang legislatiu, no està relacionada amb el Govern. El president del Parlament, Roger Torrent, farà arribar aquestes peticions previsiblement a la pròxima reunió de la mesa, que s'ha de reunir amb caràcter ordinari dimarts que ve. Tot i això, s'espera que la junta de portaveus no es reuneixi fins al dia 20 de febrer.