El PSC lamenta que Puigdemont no fes cas a Rovira per desconvocar el referèndum pels incidents de l'1-O

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha celebrat avui que no s'hagi imposat la pena preventiva a Marta Rovira i ha lamentat que el president Carles Puigdemont no fes cas a la secretària general d'ERC, que segons ha explicat avui l'1 d'octubre al migdia es va mostrar partidària de suspendre el referèndum pels incidents que s'estaven produint. La sol·licitud de Rovira no va rebre cap suport i el mateix Puigdemont va argumentar que si es desconvocava es podrien produir més enfrontaments. "Va ser un error celebrar el referèndum i si ella va demanar que no se celebrés lamentem que el president Puigdemont no li fes cas perquè era un referèndum que no tenia empara legal ni conseqüències jurídiques".

Illa també ha instat l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha declarar davant la possibilitat que es quedi a Ginebra, on està preparant la defensa. "Ha de fer front a les seves obligacions i presentar-se a declarar", ha sentenciat. Illa ha defensat que el procés judicial no interfereixi en el debat d'investidura: "Demanem que es desbloquegi la situació i reiterem que la investidura no hauria d'estar condicionada a la declaració dels líders independentistes davant del jutge Llarena". Per aquest motiu, els socialistes reclamen al president del Parlament, Roger Torrent, que obri una nova ronda de converses per facilitar la investidura del proper president de la Generalitat.

En aquest sentit, Illa ha anunciat que donarà suport a la celebració del ple extraordinari que exigeix Ciutadans per desencallar la situació. "Lamentem que Ciutadans no ens hagi informat de la seva voluntat de celebrar un ple extraordinari, però en qualsevol cas donarem suport a totes les mesures que serveixin per evitar la paràlisi del país", ha assegurat el dirigent socialista, que ha explicat que la líder de la formació taronja, Inés Arrimadas, els va informar de la seva iniciativa amb un missatge al líder del PSC, Miquel Iceta. "No hi ha hagut cap comunicació prèvia, però no ens oposarem a qualsevol mesura que desbloquegi la situació i per això hem demanat a Torrent que obri una nova ronda de converses", ha afegit.

En la primera roda de premsa a la nova seu del carrer Pallars després de la inauguració oficial d'ahir, Illa ha criticat les declaracions de la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, que ha carregat contra els socialistes per incloure a les seves llistes gent de Societat Civil Catalana, que defensen acabar amb el model educatiu català. "Sobre l'actitud del PSC Alamany faria bé de parlar amb Rabell i Coscubiela perquè sempre hem defensat la immersió i també hem dit que el 155 no ha de servir per per canviar el model educatiu", ha sentenciat després de les crítiques rebudes per la portaveu dels comuns pel suport també dels socialistes al 155.

"No estem a favor que se segregui, defensem el model d'escola catalana i el 155 no pot servir per això", ha reiterat Illa. "Respectem totes les opinions, però avui la vicesecretària d'organització i el secretari general recentment han assenyalat diverses vegades que el 155 no pot canviar el model educatiu", ha anotat davant les veus discrepants dins del PSOE que avalen acabar amb la immersió lingüística a les aules.

Un document intern apunta que proposar indults va perjudicar el PSC el 21D

Paral·lelament, Illa ha explicat avui que portaran una resolució al consell nacional del 3 de març en què defensaran en aquest nou curs polític respecte, reconciliació i reformes. En l'escrit s'afirma que proposar indults als líders independentistes empresonats va perjudicar el partit en els comicis del 21D. Segons el document, l'aposta "no va generar prou confiança" en els sectors no independentistes. L'anàlisi detalla també altres qüestions que van causar un resultat electoral inferior a l'esperat, com haver format un tripartit amb ERC entre 2003 i 2010, els acords municipals amb forces independentistes o participar en governs locals que formen part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) en són algunes.

La proposta s'ha enviat avui a la militància obert a esmenes en què s'avaluen els resultats del 21-D i regeix els principis d'actuació. Les cinc línies d'actuació són refermar el compromís per evitar l'enfrontament entre partits, combatre les desigualtats, implicar-se a construir una alternativa a Espanya, mobilitzar el conjunt de l'organització per a les eleccions municipals i europees i finalment modernitzar el partit.