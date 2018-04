El PSC diu que Puigdemont "persisteix en la via unilateral i il·legal"

El PSC no cessa en els seus retrets a Carles Puigdemont, i avui l'ha acusat de persistir en "la via unilateral i il·legal". Aquesta ha sigut una de les valoracions que el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, ha fet després de l'entrevista al president a l'exili que ahir va emetre TV3. Per al dirigent socialista, el cap de files de JxCat no està respectant les "condicions" per a la investidura d'un president que "exigeixen" tant els tribunals espanyols com els lletrats al Parlament.

Illa ha deixat clar que la majoria independentista té la legitimitat per formar govern, però no per "saltar-se el marc vigent". El PSC segueix repetint que el candidat a la presidència ha de ser una persona que no tingui obert un procés judicial i que, com marca el reglament, pugui ser present a la cambra durant el debat i la votació de la investidura.

El secretari d'organització del PSC ha conclòs que "cada dia que passa queda més clar que el principal obstacle per a la formació d'un Govern es diu Carles Puigdemont", i encara ha afegit que el president "continua desconnectat del sentit comú". Malgrat que ahir el president a l'exili va demanar paciència i temps per a la formació del Govern i va assegurar que no hi haurà eleccions, Illa ha replicat que els catalans "mereixem un Govern ja".

El dirigent socialista ha sigut concís quan se li ha preguntat per l'absència del partit a la manifestació d'ahir a Barcelona per la democràcia i contra la repressió, i ha dit que els socialistes respecten tots els manifestants però que no hi van participar perquè "essencialment era una manifestació independentista".