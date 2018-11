El PSC demana la compareixença de Puigneró al Parlament per les investigacions dels Mossos al CTTI

El grup PSC-Units ha demanat la compareixença al Parlament del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i del director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, Joan Angulo, després de fer-se públiques les investigacions dels Mossos per una presumpta contractació irregular. Aquest dimarts agents de la policia van entrar al CTTI i a la Institució de les Lletres Catalanes per buscar informació sobre la presumpta contractació irregular per reformar i crear pàgines web oficials quan la consellera de Cultura, Laura Borràs, era al capdavant de la Institució.

En un comunicat, el diputat socialista Pol Gibert assenyala que "no és la primera vegada que es publica informació al voltant d'una possible contractació irregular", i ha afegit que "és hora de tenir respostes dels seus màxims responsables". Gibert ha recordat que l’actual conseller Puigneró va ser nomenat director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació al 2013, i que el 2016 va ser ascendit a secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Govern de Catalunya. "El conseller Puigneró ha exercit responsabilitats molt vinculades a les telecomunicacions i les noves tecnologies de la Generalitat, i en contacte directe amb l’organisme investigat. Esperem que la seva compareixença ajudi el Parlament a esvair dubtes i poder tenir coneixement dels fets de primera mà", ha manifestat.

La consellera de Cultura i exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Laura Borràs, ha assegurat que no hi va haver "cap irregularitat" a l'entitat quan n'era la directora. "No puc permetre que la feina que s'ha fet al capdavant de la Institució es pugui posar en entredit per cap ombra de dubte", ha comentat avui a RAC1 i TV3.