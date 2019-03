El PSC crida a votar Sánchez el 28-A per "superar el conflicte que ha encès l'independentisme"

"L'Espanya que volem". Aquest és el lema amb què el PSC, en sintonia amb el missatge del PSOE, ha titulat el seu manifest electoral de cara al 28-A. El text, que s'aprovarà aquest dilluns al consell nacional del partit, demana el vot per Pedro Sánchez per "superar el conflicte que ha encès l'independentisme", que defineix com una "amenaça" a la qual cal "fer-li front". Així, davant la qüestió territorial, els socialistes catalans insisteixen en la via del diàleg "dins del marc constitucional" i en l'impuls d'un pacte sobre l'autogovern i el finançament a Catalunya.

El manifest que representa la candidatura encapçalada per l'encara ministra Meritxell Batet, confronta l'enfocament que dels socialistes en la qüestió nacional amb el de PP, Cs i Vox, que "conformaran un govern reaccionari incapaç de promoure el diàleg". Davant les propostes de les tres dretes, a les quals s'acusa d'intentar "créixer" atiant el conflicte, el PSC defensa un "projecte integrador" per resoldre l'encaix de Catalunya a Espanya. "No ens podem permetre excloure la meitat dels ciutadans i ciutadanes ni fomentar l'enfrontament entre territoris", clama el text, de quatre pàgines.