El PSC manté el govern de Terrassa amb Alfredo Vega com a alcalde

El PSC mantindrà l’alcaldia de Terrassa el que resta de legislatura i donarà continuïtat al llegat de 38 anys de governs socialistes a la ciutat. El candidat socialista, Alfredo Vega, ha sigut finalment investit com a nou alcalde després que el PDECat no hagi assolit un acord amb Terrassa en Comú (TeC) i ERC per formar un govern alternatiu. Aquests grups municipals han estat fins a l’últim minut negociant sense èxit aquesta possibilitat.

Vega ha obtingut els vots dels 9 regidors del PSC i governarà en minoria i en solitari, ja que no compta amb més suports dels altres 27 regidors que conformen el ple municipal. Un canvi de guió a mitja legislatura que ha sigut provocat clarament pel context polític que viu Catalunya, després que el PSC expulsés fa uns dies el PDECat del govern després de dos anys i mig de pacte i que el fins ara alcalde Jordi Ballart i 5 regidors socialistes més dimitissin i estripessin el carnet del PSC per protestar contra el suport socialista a l’aplicació de l’article 155.

“Som conscients de les dificultats que afrontem els socialistes a Terrassa i el PSC en general”, ha explicat Vega preveient una governabilitat més complicada el que resta de legislatura. “Som i hem sigut sempre un partit de diàleg, consens i compromís, hem buscat ponts per al pacte i hem defugit sempre el sectarisme i partidisme que trobem massa sovint”, ha assegurat Vega, que afirma que el PSC ha lluitat i seguirà lluitant “per la llibertat i la catalanitat”. També ha expressat la seva solidaritat amb el consellers terrassencs Josep Rull i Lluís Puig, empresonat i exiliat respectivament, així com el rebuig a una situació que ha qualificat d’ “injusta”.

Segon intent frustrat de canvi

La primera oportunitat de formar un govern de canvi a Terrassa va ser el 2015, quan el PDECat va decidir finalment no donar suport al candidat de TeC, Xavi Matilla, i posteriorment va entrar al govern de Ballart. “El PDECat passarà a la història com el grup que va impedir dues vegades en una legislatura que hi hagués un govern de canvi a Terrassa”, ha afirmat Matilla. “Han escollit l’opció de mantenir-se a l’oposició i contribuir que continuï governant el PSC del bloc del 155”, ha etzibat Matilla, que, a més d’ERC, també comptava amb el suport de la regidora de la CUP.

Per la seva banda, el líder del PDECat de Terrassa, Miquel Sàmper, ha afirmat que l’ “única condició” de la seva formació era poder formar part del nou govern, opció que ha rebutjat TeC. “No hem sigut capaços de convèncer els nostres hipotètics companys”, ha afirmat Sàmper, que ha recordat que el seu partit passa per uns “moments delicats” a causa de l’empresonament de Rull i l’exili de Puig. “El nostre partit té emocions i sentiments, i el moment que estem vivint s’havia de traslladar formant part d’aquesta coalició”, ha assegurat Sàmper.

Vega té al davant 18 mesos complicats de govern amb el repte d’aprovar els pressupostos del 2018 i del 2019. El nou alcalde sempre ha mostrat la cara més dialogant del PSC de Terrassa i el seu discurs d’investidura ha anat encaminat en aquesta direcció, oferint la “mà estesa” a tota l’oposició i fent una crida a buscar ponts de diàleg. Els suports a alguns projectes cabdals de ciutat, com ara el procés de municipalització del subministrament de l’aigua, seguiran endavant.