El PSC vol que Torra expliqui al Parlament per què no ha presentat els pressupostos de la Generalitat

El mateix dia que l'independentisme ha tombat els pressupostos generals del govern socialista de Pedro Sánchez, el PSC ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, perquè expliqui "els motius pels quals no ha presentat" encara els comptes catalans per al 2019. En una petició registrada al Parlament pel grup Socialistes i Units per Avançar, els de Miquel Iceta també demanen que el cap del Govern expliqui el "calendari" per a l'aprovació dels pressupostos.

Demanem la compareixença del President Torra per parlar dels pressupostos que encara no han presentat. Volem debatre de les necessitats dels catalans i de la irresponsabilitat d’haver dit NO als recursos dels #PGE2019. #VotanNO pic.twitter.com/UYLnCo1XYS — Eva Granados Galiano (@Eva_Granados) 13 de febrero de 2019

"Demanem la compareixença del president Torra per parlar dels pressupostos que encara no han presentat. Volem debatre de les necessitats dels catalans i de la irresponsabilitat d’haver dit 'no' als recursos dels pressupostos generals de l'Estat", ha manifestat a Twitter la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, evidenciant la vinculació entre la seva petició i el bloqueig dels comptes estatals.

Desgraciadament la pinça formada entre les dretes i els independentistes ha bloquejat el projecte de pressupostos generals de l’Estat presentat pel govern de @sanchezcastejon i defensat brillantment per @mjmonteroc Una pèssima notícia per a la ciutadania, per a Catalunya i per a Espanya — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 13 de febrero de 2019

Poc abans, Iceta ha lamentat també en un tuit el 'no' d'ERC i el PDECat als números de Sánchez. "Desgraciadament, la pinça formada entre les dretes i els independentistes ha bloquejat el projecte de pressupostos generals de l’Estat", ha dit, destacant que és "una pèssima notícia per a la ciutadania, per a Catalunya i per a Espanya".