El PSC apel·la al vot útil contra la "confrontació" i garanteix "respecte" per l'autogovern

La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha demanat aquest dijous el vot per Pedro Sánchez contra la "confrontació permanent" que suposen les "trinxeres" els "blocs" i la "simbologia estèril". "Tot el que no sigui donar suport al PSOE és obrir la possibilitat al govern de dretes, de PP, Cs i Vox", ha dit a l'acte d'inici de campanya, als Jardins de Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet.

Brandant l'espantall del 155 permanent i garantint que amb els socialistes hi haurà un "respecte per les institucions d'autogovern", Batet, però, també ha carregat contra l'independentisme i la "Catalunya dividida en dos", i ha volgut llançar un missatge a ERC, a qui ha avisat que ser d'esquerres "no és fer una pinça amb la dreta" per tombar uns pressupostos i fer fora un govern socialista de la Moncloa. "Si no volem més bloqueigs, necessitem Pedro Sánchez a la Monlcoa", ha reblat.

L'acte ha estat una constant apel·lació als indecisos. "Ajuda'ns, Ajuda'ns, Ajuda'ns", ha dit el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a tots aquells que no vulguin que guanyi la dreta a Espanya, assenyalant Pedro Sánchez com a garantia dels "drets" i l'"autogovern". Un autogovern, ha dit, que "posen en risc" tant els independentistes com "els que com a gran remei ens ofereixen el 155 permanent". Iceta ha reivindicat els esforços del president espanyol pel "diàleg" amb Catalunya: "Se l'ha jugat, el tio!", ha dit.

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que fa un any i mig va deixar l'executiva del PSOE, ha reivindicat precisament el "gran projecte" per a l'Espanya "plural" de Pedro Sánchez, el qual garanteix l'"entesa", el "diàleg" , la "pau política" i el "respecte a les institucions". La dirigent socialista ha apel·lat al 40% d'indecisos per fer front a la dreta "involucionista" que "ens vol portar en als temps del blanc i negre" i al nacionalisme. "No som nacionalistes, no ho hem estat mai. Respectem la pluralitat de les identitats, però no som nacionalistes", ha insistit, afegint que "la pàtria és patrimoni de tots i de totes".

De la seva banda, la candidata al Congrés Lídia Guinart, la primera en intervenir a a l'acte, ha reivindicat Sánchez enfront de la de les tres dretes, una alternativa que "fa pudor de naftalina", ha afirmat, i ha reivindicat els socialistes com els "autèntics constitucionalistes". "Cal anar a votar, ningu s'ha de quedar a casa, ens ho juguem tot", ha dit.

El PSC afronta la campanya amb un optimisme que fa temps que no experimentava. L'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha propulsar els socialistes catalans a les enquestes i la llista encapçalada per l'ara ministra Meritxell Batet, que el 2016 va aconseguir els pitjors resultats del partit en unes generals el 2016 (7 escons), aspira a competir amb ERC pel primer lloc a Catalunya, amb una forquilla d'entre 11 i 14 escons, segons les darreres enquestes.

L'apel·lació al vot útil contra la triple dreta vestirà els missatges d'una campanya, a favor dels valors progressistes i del diàleg amb el Govern dins la llei. El PSC confia en recuperar així el seu votant tradicional que els últims anys ha optat per Cs o els comuns i apuntalar la previsible victòria socialista a l'Estat. La campanya es presenta còmoda per als de Miquel Iceta, però el PSC té clar que per arribar folgat al 28-A i allargar l'efecte Sánchez ha d'evitar confiar-se i no cometre errors.