El PP demana la dimissió immediata de Torra per ser un "temerari" i un "perill" per a la societat

El PP exigeix la dimissió immediata del president de la Generalitat, Quim Torra, i la convocatòria d'eleccions després dels aldarulls que es van viure dilluns a Barcelona. En declaracions als mitjans, el president del grup parlamentari popular, Xavier García Albiol, ha qualificat Torra de "temerari" i ha opinat que és un "perill" per a la societat que continuï sent el cap de l'executiu. Per això el seu grup té previst fer una petició de dimissió durant el debat de política general d'aquesta tarda al Parlament.

Segons Albiol, Torra és el "principal responsable" dels incidents de dilluns després que "defensés sense complexos la violència" quan va demanar als CDR que "pressionessin". Els partits de l'oposició ja van acusar a Torra després de la jornada de ser el "cap" dels CDR.

Per la seva banda, el grup parlamentari socialista ha sol·licitat la compareixença en comissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè doni explicacions sobre els dispositius de Mossos d'Esquadra que es van desplegar tant dissabte –amb motiu de les manifestacions de signe polític contrari– com dilluns –per l'aniversari de l'1 d'Octubre–. També ho ha demanat el grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem.

El PSC i els comuns han registrat una petició al Parlament després que en aquests dos dies s'hagin vist aldarulls al carrer i enfrontaments entre manifestants i agents dels Mossos, que dissabte van carregar amb duresa al centre de Barcelona. Amb motiu de la mobilització per reivindicar l'1-O, els agents van disparar salves i van fer ús de les tècniques de dispersió amb les furgonetes a la Via Laietana.

Cs proposa una declaració institucional

Al seu torn, Cs ha proposat durant la reunió de la junta de portaveus que el Parlament faci una declaració institucional per denunciar el suposat "setge violent" de dilluns a les portes de la cambra, segons han indicat fonts presents a la sessió celebrada aquest dimarts al matí