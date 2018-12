El PSC creu que la vaga de fam "no ajuda gens a afavorir el diàleg" amb l'Estat

Després de dos dies de silenci, el PSC ha valorat aquest dilluns la decisió de Jordi Sànchez i Jordi Turull d' inciar una vaga de fam a Lledoners, en protesta contra el Tribunal Constitucional per estar "bloquejant" l'accés del seu cas a Europa. Lluny de valorar els motius del dejuni, però, els socialistes han reaccionat assenyalant que aquesta situació "no ajuda gens a afavorir el diàleg" amb l'Estat.

Així ho ha afirmat el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, en una roda de premsa en la qual –això sí– ha volgut expressar el seu "absolut respecte" per la decisió de Sànchez i Turull però també per les que prenguin la resta de presos polítics. A tots ells els ha dit, però, que "Espanya és un estat de dret" i que el judici que afronten al Tribunal Suprem per l'1-O "tindrà totes les garanties".

Aquesta versió és la mateixa que va mantenir dissabte el govern espanyol, poc després que s'anunciés la vaga de fam. El president Pedro Sánchez va dir que el dejuni dels presos no és una bona notícia, i va afegir que "les raons que justifiquen" la seva acció "no són certes perquè els presos tindran un judici just". La Moncloa insisteix que cal confiar en la independència del poder judicial a Espanya.

El PSC ha aprofitat la roda de premsa per destacar la commemoració dels 40 anys de la Constitució, els quals –ha destacat Illa– han sigut "els millors dels últims 300 anys d'història a Espanya". El dirigent socialista ha lamentat en aquest sentit que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi declinat participar als actes oficials de celebració de la carta magna. "Demostra que només vol ser president d'una part dels catalans", ha dit Illa.