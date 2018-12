El PSC denunciarà als Mossos pintades d'Arran en 14 seus del partit

A tres dies del consell de ministres que se celebrarà aquest divendres a Barcelona, i amb la incògnita en l'aire de si hi haurà una reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra, Arran ha volgut deixar clar que no vol "ni pactes, ni negociacions amb un partit que aprovava el 155 i que manté presos polítics". L'organització juvenil de l'esquerra independentista ha fet pintades en un total de 14 seus del PSC, al qual acusa de ser una "sucursal del PSOE" i un "actor necessari del règim del 78, de la repressió a Catalunya i de la nostra misèria". Moltes de les pintades diuen "21-D: Tombarem el règim".

⚠️Assenyalem a @socialistes_cat sucursal del @PSOE a Catalunya com a actor necessari del règim del 78, de la repressió a Catalunya i de la nostra misèria.

❌Ni pactes, ni negociacions amb un partit que aprovava el 155 i que manté presos polítics. #TombemElRègim pic.twitter.com/WBRYiBGUdS — Arran (@Arran_jovent) 18 de diciembre de 2018

El PSC ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos perquè ho investiguin. Els socialistes lamenten els "atacs" en ciutats com Badalona, Castelldefels, l'Hospitalet de Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts o Esplugues. "La intolerància no fa més que animar-nos a continuar treballant dia a dia per aconseguir una Catalunya de tots i per a tots", ha afirmat en un tuit el secretari d'organització del partit, Salvador Illa.

Procedemos a denunciar ante los @mossos las pintadas con las que han amanecido 9 sedes de @socialistes_cat, todas ellas firmadas por @arran_jovent

La intolerancia no hace más que animarnos a seguir trabajando día a día para conseguir una Cataluña de todos y para todos. pic.twitter.com/3I5aMNWIbj — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) 18 de diciembre de 2018

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha opinat que les pintades a les seus del PSC no ajuden a la convivència, i ha afegit que el consell de ministres a Barcelona és una situació de "normalitat institucional".