El PSC descarta apartar de moment els regidors de l'Hospitalet implicats en una presumpta trama de desviament de subvencions

El PSC no preveu apartar, ara per ara, els regidors del PSC de l'Hospitalet detinguts la setmana passada per una presumpta trama de desviament de subvencions públiques. Es tracta del segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet i primer secretari del PSC de la ciutat, Cristian Alcázar; del regidor d'Esports, Cristóbal Plaza, i del director del Consell Esportiu, Eduard Galí. Tots tres van quedar en llibertat provisional dijous passat, l'endemà que fossin arrestats per la Policia Nacional, que també va escorcollar la seu del Consell Esportiu. La causa continua oberta al jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet, on el magistrat investiga els tres presumptes implicats pels delictes de malversació de fons públics i de falsedat documental.

"Sempre diem que hem d'estar a disposició del jutge", ha afirmat la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, en roda de premsa aquest dilluns, i ha confiat que "s'aclareixin els fets com més aviat millor". També ha assegurat que el codi ètic del PSC només preveu que es puguin apartar del seu càrrec públic les persones a les quals s'hagi obert un judici oral. "No és el cas", ha dit la dirigent socialista, que ha recordat que, de moment, el cas està en fase d'instrucció.

El jutge investiga si el Consell Esportiu –entitat privada dedicada a la promoció de l'esport escolar, la comissió directiva de la qual està formada per sis persones designades pel consistori– va destinar a finalitats particulars algunes de les ajudes públiques que gestiona, i va justificar les subvencions concedides mitjançant documentació falsa. Divendres passat l'alcaldessa socialista, Núria Marín, es va comprometre davant els portaveus dels grups municipals a col·laborar "activament" amb la justícia en la investigació, "sense detriment de la presumpció d'innocència de tots els afectats", i va manifestar la "ferma voluntat d'actuar amb absoluta transparència".

Precisament aquest dilluns el regidor del PSC de l'Hospitalet que va presentar la denúncia contra dos dels seus companys, Jaume Graells, ha explicat que ho va fer per motius "ètics" i arran de "l'alentiment" de l'auditoria interna encarregada. En un comunicat recollit per l'agència Efe, Graells, que ha admès que ell va presentar la denúncia però ha negat que també ho fes la treballadora del Consell i la seva actual parella, Mercedes Hernández, ha explicat que va informar de les seves sospites l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i que aquesta va demanar a la direcció del Consell que obrís una auditoria interna.

No obstant això, segons el regidor denunciant, el procés es va alentir a causa de l'emergència sanitària i es va "agreujar perquè en cap moment es va decidir intervenir el Consell i apartar-ne cautelarment els responsables per aclarir els fets". A més, Graells ha assenyalat que després de tenir accés a tota la documentació enviada a l'auditor –perquè, segons assegura, apareixia en còpia als correus electrònics enviats– es van confirmar totes les seves sospites "amb una base probatòria" i va fer la denúncia "per no incórrer en un delicte de prevaricació".

"Com a responsable polític tinc l'obligació de denunciar davant la justícia qualsevol irregularitat que hagi detectat. I per damunt de tot, després de 37 anys de militància al PSC, els meus principis ètics no em permeten fer altra cosa que traslladar a la justícia aquests fets", ha argumentat.

Al mateix comunicat, el regidor ha negat que l'origen de la denúncia fos una disputa política fruit de la divisió que es va viure a l'agrupació local per les primàries per elegir el successor de Marín en el càrrec de primer secretari del PSC de l'Hospitalet, i ha recordat que ell havia donat suport a Alcázar, que es va imposar al primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Fran Belver.

No obstant això, fonts coneixedores del cas consultades per l'agència Efe ofereixen una versió molt diferent de la de Graells i atribueixen la seva denúncia a motivacions de caràcter personal que són " vox populi" al municipi, com que l'actual parella del regidor va demanar un augment de sou al Consell que va ser denegat.