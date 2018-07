El PSC s’aferra a la distensió i redobla l’ofensiva contra Cs

El PSC necessita la distensió com l’aire que respira per fer un bon paper a les municipals de l’any que ve. Els mesos àlgids del Procés i el test de les eleccions del 21-D van deixar clar que la proposta reconciliadora de Miquel Iceta no ven en un escenari de votants fortament polaritzats. El gran beneficiat d’aquesta situació havia sigut fins ara Cs, però l’arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa i la voluntat d’entesa amb la Generalitat els ha deixat en fora de joc. La marca socialista i les seves propostes, per contra, estan en alça, i el PSC ho vol aprofitar per noquejar el seu principal rival a les urnes. “Tenim Cs grogui i no s’ha d’aixecar”, afirma un dirigent.

Les declaracions d’Iceta de les últimes setmanes evidencien una doble estratègia de defensa i contraatac: d’una banda, lloar el diàleg entre els dos governs encara que parteixin de posicions tan irreconciliables com la reivindicació i el veto a l’autodeterminació; de l’altra, titllar de radical tot allò que amenaça els ponts d’entesa amb l’Estat, especialment pel que fa a Cs. Així, al costat de consignes com “No pots deixar de parlar amb qui no pensa com tu”, el primer secretari s’ha esforçat a carregar contra el partit d’Albert Rivera i l’ha acusat de competir en “radicalisme” amb el PP, d’estar “en contra com a principi” o de necessitar el “conflicte” per sobreviure. I no ha faltat la ironia made in Iceta:“Si fos per Cs, els americans encara serien al Vietnam”, va arribar a dir a 8TV.

Fonts del PSC recorden que aquesta estratègia no és nova, però asseguren que en el context actual hi ha més bona rebuda del missatge contra la formació taronja. “Continuem sent un partit més petit en pes, vots i escons, però ara la ciutadania compra la nostra posició”, afirmen. Diversos càrrecs consultats estan convençuts que, a diferència del que passava fa uns mesos, hi ha una majoria a Catalunya, tant independentista com unionista, que està cansada de la tensió i vol resoldre el problema. “La gent vol que baixi el suflé”, diu un membre de l’executiva, i afegeix que ara és el moment de “marcar territori”.

“Hem de deixar-los com uns extremistes”, diu una veu socialista en referència a Ciutadans. Una afirmació que el partit fa extensiva al PP -sobretot després que Pablo Casado hagi aconseguit el lideratge-, però també a la CUP i, des de fa una setmana, al PDECat, on s’han imposat les tesis de Carles Puigdemont. “Han endurit les seves posicions i han anat més cap als extrems”, deia recentment Iceta, que manté bones relacions amb la gran derrotada de l’assemblea del Partit Demòcrata, Marta Pascal. El líder socialista ha arribat a preguntar-se si la formació que ara lidera David Bonvehí estava “més còmoda” amb Rajoy i l’acusa indirectament d’avalar el “ cuanto peor, mejor ” que habitualment ha atribuït als cupaires o a JxCat.

Seduir el catalanisme moderat

De manera semblant al que passa amb Ciutadans, els dards als partits independentistes busquen reforçar el relat del diàleg, però també subratllar els recels amb la desobediència que els socialistes veuen en ERC i, de retruc, atraure el catalanisme moderat. Aquest és un dels targets més perseguits per Iceta des de l’última campanya electoral, i d’aquí l’aliança a les últimes eleccions amb Units per Avançar, el partit que encapçala Ramon Espadaler. “Ens dirigim al convergent de tota la vida que ha fet el pas al PDECat més per tradició que per convicció. Li hem de fer veure que està en mans dels antisistema”, confirma un dirigent.

Els socialistes són conscients que el seu momentum depèn tant de l’èxit de la nova etapa Generalitat-Estat com de la continuïtat del PSOE al govern espanyol. L’amenaça del PDECat de condicionar el suport a Sánchez al respecte al dret a l’autodeterminació o la retirada dels càrrecs als presos polítics ha encès les alarmes al PSC, si bé el partit confia que el preu d’alinear-se amb PP i Cs al Congrés sigui massa alt per als nacionalistes. I mentrestant, Cs no afluixa: “No hi ha cap estratègia de distensió a Catalunya, serà cessió davant del separatisme”, afirmava fa una setmana Arrimadas en una entrevista a La Razón, on acusava els socialistes catalans d’haver llançat un “salvavides” a l’independentisme.

“Mentre a Catalunya no es prenguin decisions unilaterals i no es desafiï la legalitat podrem dir que s’ha de continuar parlant”, repliquen fonts socialistes. I si canvia l’escenari? “Defensarem els recursos d’inconstitucionalitat o el que calgui”, asseguren. Sigui com sigui, fins i tot els més optimistes creuen que en els deu mesos fins a les municipals es pot trencar la calma; per exemple, amb el judici dels presos i exiliats. “Hi haurà moments de nerviosisme i escarafalls, no siguem il·lusos”, avisa un dirigent. L’esperança d’Iceta és que el diàleg ja hagi avançat prou perquè les mostres d’indignació, tant de la ciutadania com del Govern, siguin explosions controlades.