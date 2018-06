El PSC guanyaria les eleccions espanyoles i ERC les catalanes

L'inesperat relleu al govern espanyol ha provocat un autèntic sisme en l'escenari electoral, i el PSC es convertiria en la primera força a les eleccions espanyoles amb un augment de més de set punts i un 24% de vot estimat, segons es desprèn d'un sondeig que publica 'La Vanguardia' i que s'ha dut a terme entre el 14 i el 21 de juny. El partit de Miquel Iceta avantatjaria en quatre punts ERC i en més de set els comuns, primera força en els anteriors comicis. En clau catalana, la primera força seria Esquerra (amb una estimació de vot del 24,3% i un còmput de 35 diputats), tot i que amb un avantatge mínim en sufragis (tres dècimes) i en escons (un diputat) sobre Ciutadans, que perdria fins a dos escons.

ERC superaria amb més marge JxCat. Si el desembre passat la candidatura de Puigdemont va avantatjar en poc més de tres dècimes i dos escons la llista de Junqueras, ara ERC sumaria quatre punts i fins a cinc escons més que JxCat, que obtindria poc més del 20% dels vots i 30 diputats. La resta de formacions registrarien pocs canvis, però prou per completar una correlació renovada. El PSC registraria una lleu millora, amb dos diputats més que ara, i la CUP, que passaria de quatre a cinc escons, seria qui marcaria la diferència més rellevant amb la situació actual.

Amb un empat a 65 escons entre JxCat i ERC i les forces no independentistes, la CUP tindria un paper clau per governar si els dos principals partits independentistes no optessin per buscar socis alternatius. Amb tot, l'avenç del sobiranisme en el vot conjunt (fins a fregar el 49% dels sufragis, 1,3 punts més que en els comicis del 21-D) deixa oberta la porta a un còmput d'escons que podria reforçar la seva actual majoria absoluta.