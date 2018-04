El PSC homenatjarà Carme Chacón en el primer aniversari de la seva mort

El PSC impulsarà i participarà en diversos homenatges a l'exministra socialista Carme Chacón per commemorar que dilluns, 9 d'abril, es compleix un any de la seva sobtada mort als 46 anys. Segons informa Europa Press, els homenatges començaran dilluns que ve precisament amb el descobriment a la seu socialista del nom de Carme Chacón a la sala de premsa. Serà en un acte senzill i proper que es durà a terme al migdia, després de la reunió ordinària de la comissió executiva, i en què previsiblement participarà el primer secretari del partit, Miquel Iceta, destacats dirigents i familiars de l'exministra socialista. Així, el PSC tindrà tres espais dedicats a grans símbols del socialisme català: la sala de premsa portarà el nom de Carme Chacón; l'auditori, el de l'exministre assassinat per ETA Ernest Lluch, i la seu, el del fundador del partit Joan Reventós.

A més, el PSC està preparant un llibre sobre la trajectòria professional de Chacón que comptarà amb recopilacions d'intervencions i discursos, acompanyats de les fotografies més icòniques de l'exministra d'Habitatge i Defensa. Iceta i altres dirigents del PSC també participaran en altres homenatges a Chacón que prepara el PSOE i diverses institucions en què va estar implicada. En aquest sentit s'està ultimant un gran acte al Congrés de Diputats per a dimarts, 10 d'abril, en el qual es preveu que participin figures destacades del PSOE que volen retre tribut a Chacón i recordar-la en el primer aniversari de la seva mort. El cor de Chacón tenia una malformació congènita i el 9 d'abril del 2017 va deixar de bategar mentre l'exministra era al seu domicili de Madrid.

Deu dies després de la mort de Chacón, el PSC li va retre homenatge en un multitudinari i emotiu acte al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, al qual van acudir els llavors candidats a les primàries del PSOE Pedro Sánchez, Susana Díaz i Patxi López. A l'acte hi van acudir centenars de personalitats, com l'expresident del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero; els exministres Celestino Corbacho, Leire Pajín, Narcís Serra i Ángeles González Sinde; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i diversos consellers del Govern.

Altres assistents van ser el líder de la UGT, Josep Maria Álvarez; els alcaldes socialistes Núria Parlon, Núria Marín, Antonio Balmon, Àngel Ros, Josep Fèlix Ballesteros i Antoni Poveda; el cineasta David Trueba; el periodista Xavier Sardà; el cantautor Joan Manuel Serrat i representants de la majoria de partits polítics.