PSC i comuns donen suport als independentistes contra la proposta de Cs i el PP per prohibir el groc als espais públics

El PSC i els comuns han donat suport als partits independentistes i han rebutjat la proposta de Cs i el PP per prohibir els llaços grocs a les institucions i els espais públics. Així, les dues formacions s'han posicionat favorablement a l'esmena a la totalitat que JxCat i ERC havien presentat a les dues propostes (molt similars) dels dos partits unionistes. "Configuren en negatiu els límits de la llibertat d'expressió", ha etzibat el diputat socialista Ferran Pedret a Cs i el PP, i també ha recordat a Cs que, si la seva proposta s'arribés a aprovar, l'autobús d'España Ciudadana hauria de deixar de circular. És la segona proposició que el PSC i l'independentisme han tirat endavant aquest dimecres, juntament amb la proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya presentada pel PSC.

Per la seva banda, el diputat dels comuns Lucas Ferro ha recalcat que "fa quaranta anys que es permet que als carrers hi hagi símbols", i ha acusat Cs i PP de venir "no a defensar la llibertat d'expressió", sinó a "exigir que es decreti un estat d'excepció". Ferro ha celebrat, també, el suport del PSC contra la prohibició de símbols.

La diputada del PP Andrea Levy, que ha defensat la proposició de llei del PP, no s'ha mostrat gens "sorpresa" per les esmenes a la totalitat que JxCat i ERC han presentat a la seva iniciativa, i ha acusat l'independentisme de voler "seguir imposant la seva ideologia estètica". No obstant això, ha avisat: "No guanyaran". Al seu torn, el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa ha preguntat als partits sobiranistes si s'adonen que "no són el partit que va guanyar les eleccions de Catalunya, i que no representen la majoria de la societat". "No tenen ni tan sols més de la meitat dels vots", ha afirmat: "Per què s'entesten a fer veure que l'espai públic, unànimement, pensa com vostès?"

La diputada d'ERC Jenn Díaz ha defensat les esmenes al text recitant un poema de Gloria Fuertes: " Cuando me enteré que el dictador / murió de fiebre amarilla / sólo pude decir: ¡bonito color!" "No se n'adonen que si han de legislar sobre la bandera és perquè ha deixat de representar una part de la ciutadania?", s'ha preguntat la diputada. Des de JxCat, Anna Geli ha preguntat als diputats si creuen que "la bandera espanyola ens representa a tots": "Els asseguro que a mi em representa molt més l'aranesa", ha insistit. Per la seva banda, el portaveu de la CUP, Carles Riera, ha recordat a Cs i el PP que "les institucions públiques no són neutrals, sinó també un camp de batalla de relats tant de l'opressor com de l'emancipador". Per a Riera, la motivació de les proposicions del PP i Cs és "imposar l'hegemonia del llenguatge del règim del 78". "Els seus símbols a Catalunya estan en crisi –ha afirmat–: Nous símbols pugnen avui per substituir-los".