El PSC insisteix que Sánchez no traspassarà la legalitat a l'hora de parlar del dret a l'autodeterminació

A dos dies que es reuneixi la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest matí amb un representant de tots els grups parlamentaris -excepte la CUP, que no hi ha volgut ser- per traslladar-los l'ordre del dia que s'abordarà aquest dimecres a la comissió. A la sortida de la trobada, el PSC ha reiterat que el govern espanyol, encapçalat per Pedro Sánchez, no s'extralimitarà de la legalitat vigent quan el Govern li posi sobre la taula la demanda d'exercir el dret a l'autodeterminació. "Ja coneixem la postura i també sabem el perímetre de negociació del govern de l'Estat, qualsevol cosa s'haurà de debatre en el marc de la llei", ha dit la portaveu socialista, Eva Granados.

En aquest sentit, ha explicat que el seu grup ha demanat a Torra que posi l'accent en "els traspassos i els temes fiscals" que afecten a Catalunya. Granados confia que després d'aquesta reunió bilateral es puguin fer tres reunions més que "pengen d'aquesta bilateral": la d'infraestructures, la de l'àmbit competencial i la de qüestions econòmiques i fiscals. De moment, però, els socialistes celebren que dimecres es faci aquesta primera Comissió Bilateral perquè asseguren que suposa una "normalització institucional" de les relacions entre els governs català i espanyol.

Granados també ha explicat que el conseller d'Acció Exterior s'ha compromès a comparèixer al setembre al Parlament per explicar les conclusions de la reunió d'aquest dimecres. Granados ha aprofitat, a més, per demanar a l'executiu català que sigui present a tots els "òrgans multilaterals". "És imprescindible que les comissions on es tracte temes sobres Catalunya hi tingui presència la Generalitat", ha explicat.

El PP assegura que la reunió només és una "escenificació"

Per la seva banda, el diputat del PP Santi Rodríguez ha sortit decebut de la reunió. El diputat popular ha assegurat que marxa amb "la sensació que el Govern té prevista la reunió Bilateral per a escenificar que hi ha una relació de tu a tu amb Espanya, amb l’Estat, com si fossin dues entitats paral·leles". "Només pretenen fer una escenificació", ha lamentat. En declaracions a la premsa, Rodríguez, a més, ha considerat que la reunió prèvia d’aquest dilluns no ha servit de res. "Se’ns ha fet lectura de l’ordre del dia sense entrar en més detalls, i poca cosa més. No condicionarà gens el desenvolupament de la Comissió Bilateral", ha afegit.

El PP, de fet, creu que la Generalitat "no té cap interès" en què la reunió amb l’Estat serveixi "per al que està creada, per a explorar la millora de l’autogovern de Catalunya". "No vol parlar d’això, com tampoc va voler amb l’anterior Govern", ha comentat. Prova d’això, segons ell, és que el Govern "només" ha volgut introduir a l’ordre del dia temes com l’estat dels presos independentistes i el dret a l’autodeterminació. "Introdueixen elements que són qüestions jurídiques que no es poden resoldre des de la política, com la situació dels presos. I no podrien estar a l’ordre del dia", ha dit.

Rodríguez, a més, ha afegit que veu "una falta de respecte i una mostra d’ignorància del que ha passat a Catalunya" que també es parli "d’un hipotètic referèndum". Per al popular, això "no es pot ‘pastelejar’ en una Bilateral, és d’una transcendència política més important i no és l’àmbit on es pot tractar sinó que l’àmbit és la sobirania nacional, al Congrés dels Diputats".