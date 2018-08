El PSC acusa d'irresponsables els partits que treuen "rèdit polític" de la crispació a Catalunya

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha acusat d'irresponsables els partits polítics que pretenen treure "rèdit polític" de la "crispació" a Catalunya. Sense concretar a quina formació es referia, Illa ha apuntat que aquesta dinàmica "no fa cap bé" i que "ajuda" a aprofundir en la ruptura social. Durant una roda de premsa aquest dilluns, Illa ha reclamat una vegada més un espai públic neutral "en què tothom es pugui trobar a gust" i ha denunciat els intents de "monopolitzar" i "colonitzar" els carrers per "expulsar" els que no pensen com ells.

Illa ha avançat que el PSC no participarà en la manifestació que ha convocat Cs aquest dimecres per donar suport a la dona agredida a la Ciutadella perquè es tracta d'una concentració d'una formació política. Tot i que el presumpte agressor va negar motivacions polítiques, el partit taronja i el PP es van afanyar a vincular el suposat atac a l'independentisme, i el partit taronja va fer una crida a mobilitzar-se dimecres per condemnar els fets.

Cs manté que l'atac va ser pels llaços grocs

Malgrat els desmentits, Cs ha continuat assegurant que la suposada agressió es va produir perquè la dona estava retirant llaços grocs del Parc de la Ciutadella, cosa que va provocar una reacció "molt violenta i brutal" per part de l'home. Ho ha dit la diputada Lorena Roldan en una roda de premsa, en què ha convidat els partits polítics a sumar-se a la manifestació de dimecres. Roldan ha qualificat de "molt greu i vergonyós" que "no hi hagi hagut una condemna per part de tots els grups polítics" contra aquest incident.