El PSC admet que no negociarà els pressupostos del Govern si no s'aproven a l'Estat

El PSC confirma de manera oficial que no donarà suport als pressupostos de la Generalitat si no s'aproven abans els de l'Estat. Tal com va avançar l'ARA, els comptes del PSOE, que requereixen el 'sí' d'ERC i el PDECat per tirar endavant, són "condició necessària però no suficient" perquè els socialistes es plantegin negociar els pressupostos del Govern, segons ha afirmat aquest dimarts la portaveu del partit al Parlament, Eva Granados.

Juntament amb la portaveu econòmica de la formació, Alícia Romero, han sortit "decebudes" de la reunió que han mantingut durant una hora amb el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, a la seu del departament. I el missatge que li han traslladat ha sigut clar: "Sense els 2.200 milions que impliquen els pressupostos de l'Estat no entenem que es puguin fer uns pressupostos socials a Catalunya", ha dit Granados.

Romero ha lamentat que el Govern no es plantegi una reforma fiscal més enllà de "qüestions tècniques" i que no expliqui en quines partides repercutirà el 7,1% de despesa que assegura que augmentarà el pressupost (respecte al 2017). "Ens trobem davant d'un Govern dividit, sense proposta de reforma fiscal ni cap xifra de pressupost", ha dit Granados.

Amb tot, el Govern i el PSC no s'han emplaçat a una nova trobada per parlar de pressupostos. "Hem dit clarament que sense pressupostos generals de l'Estat no té sentit entrar en cap negociació", ha reiterat Granados. Els comuns, que també van sortir decebuts de la trobada que van mantenir la setmana passada amb Aragonès, sí que trenen previst tornar a reunir-s'hi. Aquella primera reunió va durar unes dues hores i el conseller, a diferència del que ha passat amb els socialistes, va valorar la reunió en roda de premsa.