Una membre del PSC no participarà al curs de nous diputats per manca de "pluralisme" del seu director

La diputada del PSC-Units Beatriz Silva ha anunciat que no participarà al Curs per a nous diputats i diputades de la XII legislatura, després que el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) -gestiona el curs-, l'historiador Agustí Colomines, ha anomenat "fatxa" a un periodista que l'estava gravant als passadissos de la cambra. Així ho ha compartit a través de Twitter, acompanyat d'un missatge en el qual expressa el seu malestar: "Realment és aquesta persona qui ha de formar els nous parlamentaris? Jo no hi participaré. Em sento incòmoda i m'agradaria rebre una explicació", subratlla Silva.

Arran d'aquest cas, els socialistes han adreçat tres preguntes al Parlament perquè respongui amb quins criteris s'ha triat que Colomines estigui al càrrec de la formació; la participació que hi ha tingut la cambra a l'hora de seleccionar les persones que impartiran les sessions i si s'ha guiat pel pluralisme polític. L'historiador és una persona vinculada a la gestació del projecte de Junts per Catalunya, tot i que no és diputat. A més, Colomines va ser director de la fundació CatDem, vinculada a Convergència.

Consultat per l'ARA, Colomines ha preferit no entrar a la polèmica i ha subratllat que aquest curs es fa per servir i ajudar els diputats. Tanmateix, ha fet saber que la formació s'ha ajornat fins que no hi hagi Govern. A més, ha explicat que les persones que fan el curs són: dos lletrats del Parlament, entre ells Joan Ridao, l'expresident del Parlament Ernest Benach, una persona dels serveis lingüístics de la cambra i la secretària general de Governació, Meritxell Masó.