El PSC presenta 524 candidatures a les municipals i no aconsegueix superar la xifra del 2015

El PSC té clar que si aconsegueix uns bons resultats a les generals d'aquest diumenge, i encara més si Pedro Sánchez guanya efectivament les eleccions, la marca socialista sortirà reforçada de cara a les municipals del 26 de maig. Els objectius per als comicis locals són diversos, i van des de resistir a l'àrea metropolitana a guanyar la complicada batalla de Barcelona. Un dels objectius de partida, però, era presentar més candidatures que el 2015, i aquest no s'ha aconseguit: el PSC ha presentat 524 candidatures a les municipals, quatre menys que ara fa quatre anys, segons informen fonts socialistes.

Del total de llistes, que aquest dimecres s'han publicat als Butlletins Oficials de cada província, 186 corresponen a la demarcació de Barcelona; 124 a la de Lleida; 114 a la de Girona i 100 a la demarcació de Tarragona. El fet de no superar el volum de candidatures del 2015, evidencia que tot i la millora del context per als socialistes encara perduren les dificultats dels últims anys per fer llistes arreu del territori.

Les 528 llistes del 2015 - un centenar de les quals eren fantasma- ja eren 205 menys que les del 2011 (733). I el retrocés encara és més gran si anem fins al 2007, quan el PSC va presentar 777 llistes (44 més que el 2011). El 2003 se'n van presentar menys, 680 candidatures, però per trobar un volum inferior de candidatures al que els socialistes presenten aquest 26 de maig cal remuntar-se fins al 1995, quan el PSC va presentar al territori un total de 520 llistes.

Tot i la disminució, el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, assegura a l'ARA que "s'han assolit els objectius previstos en matèria d'implantació territorial". "Estem contents del nombre de candidatures, que corresponen a gairebé el 95% de població de Catalunya", argumenta, i destaca que el PSC es presenta a totes les capitals de comarca (el 2015 n'hi va haver sis on no s'hi va presentar).

Tot fa pensar, a més, que els socialistes aconseguiran uns millors resultats que ara fa quatre anys. El 2015 els de Miquel Iceta van resistir als principals bastions al cinturó roig, però els resultats van ser els pitjors de la història del partit: 837 regidors menys -fins als 1.278- i un 17% dels vots en tot el país, 8 punts menys que el 2011 i 15 menys que el 2007.