El PSC, sobre la presidència simbòlica: "És una metàfora per traslladar-li a Puigdemont que faci un pas al costat"

El PSC ha considerat que parlar d'una presidència "simbòlica" per a Carles Puigdemont és una manera de dir-li al president de la Generalitat que renunciï a ser el candidat de la majoria independentista. "És una metàfora per traslladar-li a Puigdemont que faci un pas al costat", ha afirmat la portaveu socialista, Eva Granados, en roda de premsa al Parlament. La dirigent del PSC ha assegurat que la candidatura de la presidència de Puigdemont "no és possible" i ha instat els independentistes a canviar de candidat.

Granados ha interpretat així les paraules del líder d'ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista des de la presó en què apuntava la possibilitat de tenir una presidència simbòlica i una altra d'executiva a Catalunya.

Per a Granados, els independentistes han de plantejar un candidat alternatiu per superar l'atzucac i ha avisat que el "bloqueig institucional" no pot continuar. Encara que s'ha mostrat prudent sobre si corren o no els terminis des del 30 de gener (hi ha pendent un informe dels lletrats), la dirigent socialista opina que es pot interpretar que sí. Malgrat que la llei del Govern i el president indica que s'ha d'haver produït una votació perquè comencin a córrer els dos mesos fins a una nova convocatòria d'eleccions, la socialista creu que hi ha antecedents per considerar que ja ha començat el compte enrere i espera que els lletrats es pronunciïn en aquesta línia dimarts que ve a la reunió de la mesa del Parlament.

"No es pot patir un bloqueig institucional. Els terminis haurien de córrer", ha assegurat. Granados ha fet referència a un informe del Consell d'Estat sobre la comunitat de Madrid en què interpretava que els terminis sí que corrien. "No podem estar 'sine die' sense saber si hi poden haver eleccions", ha afirmat la dirigent socialista.

En marxa les comissions de control

El PSC ha criticat aquest divendres la "paràlisi" de la vida política i ha anunciat que en la propera junta de portaveus proposaran que es constitueixin les comissions de control que no necessiten que s'hagi investit un president de la Generalitat. És el cas de les comissions de la Corporació Catalana de Mitjans d'Audiovisuals, la de la Sindicatura de Greuges i la de la Sindicatura de Comptes. "S'han de posar en marxa", ha clamat Granados. La dirigent del PSC ha començat la roda de premsa remarcant el cost anual del Parlament -57 milions d'euros- i el diari -147.000 euros-. "No estem fent res i podem començar a treballar", ha afirmat Granados. També es podrien engegar la comissió de l'Estatut, la de peticions i la de matèries secretes.

Eva Granados ha denunciat la "paràlisi" de la vida política i ha criticat les "ocurrències" del candidat Puigdemont i "la crisi del bloc independentista, que paralitza la cambra i el Govern".

"És inadmissible que el Parlament no tingui l'activitat que es mereix. Necessitem que es posi en marxa", ha afirmat Granados, i ha recordat la manca de control a l'executiu i el cost que té per al contribuent tenir obert el Parlament.