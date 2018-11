El PSC tanca la porta als pressupostos perquè no pot "col·laborar amb un Govern independentista"

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha tornat a allunyar aquest dilluns la possibilitat que els socialistes donin suport als pressupostos de la Generalitat. En roda de premsa a la seu del partit ha refermat l'argument que ja havia fet servir fa unes setmanes –en una entrevista a La Xarxa– i que va un pas més enllà en les condicions que els de Miquel Iceta posen per als comptes: "No podem col·laborar amb un Govern que té com a objectiu la independència", ha dit, i ha afegit: "Se'ns fa molt difícil, impossible". No obstant això, sí que ha tornat a demanar la col·laboració d'ERC i el PDECat per aprovar els comptes estatals.

Al seu parer, no hi ha cap contradicció en el posicionament del PSC a Catalunya i Espanya, i ha argumentat que els pressupostos de l'Estat suposen 2.200 milions d'euros més per als catalans. ¿I si els comptes del Govern també serveixen per revertir retallades i impliquen una fiscalitat més justa i progressiva, tal com demanen els socialistes? El Govern continuaria perseguint la independència, ha respost Illa, cosa que tanca la porta a qualsevol suport per part del seu partit. El secretari d'organització també s'ha escudat en el fet que ja hi ha 70 diputats independentistes per aprovar els comptes, si bé els quatre parlamentaris de la CUP no hi donaran suport si són per fer polítiques "autonomistes".

Les condicions per als comptes que el PSC havia plantejat fins ara oficialment eren la reversió de les retallades, una fiscalitat més justa i que no reincideixin en la unilateralitat. Malgrat que fins ara el govern Torra no ha dut a terme cap acció unilateral, Illa s'ha mostrat convençut que aquesta és la intenció del seu executiu, ateses les declaracions dels seus membres. Sobre la possibilitat que, tal com demana Miquel Iceta, hi hagués una "renúncia explícita" a la via unilateral per part de la Generalitat, Illa s'ha limitat a respondre que el partit hauria de valorar llavors la seva posició. Sigui com sigui, els socialistes no donaran suport als pressupostos de la Generalitat si les forces independentistes no els aproven a Madrid, tal com va avançar l'ARA.

Campanya per explicar la proposta socialista per a Catalunya

La renúncia a la unilateralitat és una de les peticions que el PSC va fer aquest divendres a la primera reunió de l'espai de diàleg entre partits, que no va acabar amb cap acord però va servir a Govern, JxCat, ERC, el PSC i els comuns per emplaçar-se a noves trobades i avançar cap a una "solució política". Illa ha tornat a criticar que Cs, el PP i la CUP no assistissin a la trobada, i ha deixat clar que la formació taronja "no és creïble" si no és capaç d'oferir "una proposta als catalans" en el marc d'aquesta la taula de diàleg.

Illa ha admès que divendres passat "es va avançar poc" i es van posar de manifest "profundes diferències" entre les parts reunides, però creu que va servir per posar Catalunya "davant del mirall" i emplaça Govern i partits a continuar "treballant per trobar punts d'acord". Segons ha anunciat Illa, el PSC posarà en marxa pròximament una campanya per explicar la seva proposta per a Catalunya, basada en una doble reforma constitucional i estatutària que millori l'autogovern i el finançament de la Generalitat. La campanya preveu actes i reunions, públiques i privades, amb entitats, grups polítics i organismes econòmics, entre d'altres.