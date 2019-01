El PSC assegura que els pressupostos no es negocien ni a Lledoners ni a Brussel·les

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que els pressupostos generals de l'Estat no s'estan negociant ni a Lledoners ni a Brussel·les. En una entrevista al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio aquest diumenge al matí, Illa ha subratllat que els comptes espanyols "s'aproven al Congrés dels diputats, que és on, si es tramiten, s'han de negociar".

El socialista ha dit que la seva formació "no entendria que no es donés suport als pressupostos, perquè ofereixen millores molt substancials per Catalunya i per al conjunt de l'Estat". Illa ha explicat que el candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, "prioritzarà pactes d'esquerres i no independentistes".

El secretari d'organització dels socialistes ha assenyalat que actualment hi ha un debat a dins de l'independentisme sobre els pressupostos de Pedro Sánchez perquè són bons per Catalunya i Espanya. Amb tot, Illa només ha contemplat que els PGE rebin el suport parlamentari i ha assegurat que no entendria que no tiressin endavant.

Sobre els gestos que reclamen els independentistes, Illa ha assegurat que no hi ha cap marge amb els presos o el procés judicial però que Pedro Sánchez ja n'ha fet un d'important obrint una via política de negociació que havia negat Mariano Rajoy. El socialista ha subratllat el pas que es va fer amb el comunicat conjunt que es va fer després de la reunió del 21-D a Barcelona perquè reconeixia l'existència d'un problema polític a Catalunya

Illa ha recordat que el PSC "és una formació d'esquerres i progressista" que considera que la independència de Catalunya no és positiva". Amb tot, el secretari dels socialistes catalans no ha volgut concretar amb qui pactaria la seva formació a la ciutat de Barcelona perquè, queden "molts dies fins el 26 de maig" per explicar la seva "fórmula" per la ciutat.

Amb tot, ha subratllat que "el projecte d'Ada Colau ha fracassat", ja que, segons l'últim baròmetre municipal, "un 60% de la gent està descontenta amb la gestió que s'ha fet de la ciutat". "I els que volen governar la ciutat prioritzant la independència han fracassat també a Catalunya i Manuel Valls ha fracassat també a França", ha afegit tot subratllant que d'ells "no en pot sortir res de bo".

"Ens oferim a tornar a recuperar la Barcelona que tots recordem, amb empenta, dinàmica, oberta al món, cosmopolita", ha explicat tot afirmant que el seu candidat, Jaume Collboni, vol "tornar a situar la ciutat on mereix".