El PSC seria la primera força a Catalunya el 28-A, segons una enquesta de 'La Vanguardia'

El PSC seria la primera força a Catalunya en les votacions de les pròximes eleccions generals del 28 d'abril, segons una enquesta publicada aquest diumenge per 'La Vanguardia'. Els socialistes acumularien un 29% dels vots i 18 escons, seguits d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amb 15 diputats al Congrés.

En canvi, Junts per Catalunya reduiria a la meitat, fins a quatre diputats, els resultats de les últimes generals. A més, aquest escenari donaria dos escons a Vox per les circumscripcions catalanes, mentre que Ciutadans mantindria els cinc parlamentaris actuals.

Pel que fa els resultats en el conjunt de l'Estat, l'enquesta de 'La Vanguardia' també dona la victòria al PSOE de manera folgada. Així doncs, els socialistes assolirien una forquilla d'entre 137 i 139 diputats, seguits del PP amb entre 81 i 86 escons. D'aquesta manera, Sánchez podria sumar per pactar amb Podem i el PNB o, cap a la dreta, amb Ciutadans. D'altra banda, els tres partits de la dreta (PP, Ciutadans i Vox) no aconseguirien la majoria absoluta.

Batet crida a la mobilització

La cap de llista del PSC per Barcelona al 28-A, Meritxell Batet, ha dit que els socialistes no poden "refiar-se" de les enquestes, després del sondeig que els situa com a primera força, i ha fet una crida a la mobilització. "Les urnes són buides en aquest moment i després del recompte serà massa tard i ens en penedirem", ha alertat Batet, que ha recordat que hi ha un gruix d'indecisos i que, per tant, el triomf "encara no està fet".

"Les enquestes només són enquestes i el perill que la dreta sumi existeix", ha insistit. Des de Girona, la candidata també ha reivindicat el paper dels socialistes a la ciutat, que ha descrit com "un lloc difícil" i ha defensat que ho han fet amb vocació de preservar la convivència. En aquest sentit, els ha agraït que "s'hagin quedat i donat la cara" en un municipi amb majoria independentista.