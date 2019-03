El PSC proclama aquest dissabte Batet com a candidata i llança la seva precampanya

El consell nacional del PSC es reunirà aquest dissabte a la seu del partit i proclamarà la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, candidata del PSC a les eleccions generals del 28 d'abril.

Batet no ha tingut rival en el procés intern que ha fet el PSC per a l'elecció de candidats i el consell nacional farà l'últim tràmit perquè sigui formalment la candidata: una votació individual i secreta dels seus membres. No obstant això, el nomenament de Batet es dona per descomptat, i el partit ja ha informat que, després de la votació (a les 11.00 h), intervindran davant els consellers nacionals la mateixa ministra, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.

En el mateix consell nacional també es proclamaran els candidats de les altres circumscripcions catalanes: Marc Lamuà es perfila per Girona i Montse Mínguez per Lleida, ja que, com Batet, tampoc han tingut rival en el procés intern de selecció de candidats.

L'únic dubte que resoldrà el consell nacional és el candidat per Tarragona: en aquesta demarcació sí que hi ha hagut disputa i els consellers nacionals han de triar entre l'actual diputat al Congrés Joan Ruiz i la regidora de Reus Sandra Guaita.

Amb els quatre candidats elegits, el PSC ja podrà llançar la seva precampanya, amb la tasca pendent d'acabar de configurar les llistes, cosa que preveu fer les pròximes dues setmanes, segons han explicat fonts socialistes a Europa Press.

Batet serà per segona vegada la líder del PSC a les eleccions generals –la primera va ser en les anteriors, el juny de 2016–, però serà el primer cop que es presenta amb la visibilitat que li ha donat haver estat ministra amb Sánchez.

No obstant això, la seva trajectòria al Congrés ve de més lluny: és diputada a la cambra baixa des del 2004, concorrent sempre per la llista del PSC excepte en les generals del desembre del 2015, quan va ser la número dos de Pedro Sánchez a la llista per Madrid.

Segons els últims sondejos publicats, Batet es presenta amb expectatives que el PSC experimenti un creixement substancial després que a les generals del 2016 fes el seu pitjor resultat en uns comicis estatals –set escons, mentre que el rècord són els 25 del 1982 i del 2008–.