El PSC creu que la taula de diàleg ha posat de manifest que hi ha ''un problema entre catalans''

El secretari d'organització del Partit Socialista de Catalunya (PSC), Salvador Illa, ha qualificat de ''molt important'' la taula de diàleg i ha conclòs que en primer lloc ha servit per posar-se ''davant del mirall'' i constatar les ''profundes diferències'' entre les formacions polítiques i per tant, que el problema és ''entre catalans'' per la qual cosa caldrà, ha afegit Illa, refer consensos.

Illa també ha lamentat que ni el PP, ni la CUP ni CS no assistissin a la reunió i que, per tant, hagin ''desobeït'' el mandat del parlament, que instava Torra a reunir aquests grups. Per Illa, és ''especialment'' estrany que Cs no sigui ''capaç'' de formular cap proposta per ''desbloquejar'' la situació política de Catalunya. Tot i que admet que ''no serà fàcil'', Illa creu que s'han de treballar per refer els consensos. La formació socialista aposta per la millora de l'autogovern i del finançament per acabar amb una reforma de l'Estatut i la Constitució. Illa ha recordat que aquest és el recorregut que defensa de fa temps el PSC i que la reunió d'aquest divendres ha demostrat que és l'''adequat'' per ''redreçar'' la situació.

D'altra banda, la portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Lucía Martín,ha advertit que l'espai de diàleg no pot ser una "foto pel Govern" ni un "paripé" i ha exigit a l'executiu de Quim Torra que fixi un "ordre del dia clar, uns objectius concrets i un calendari" assumible. Martín ho ha dit després que ahir divendres se celebrés la primera reunió d'aquesta taula que va acabar amb l'únic acord dels partits participants - JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP - de tornar-se a trobar.

Amb tot, la portaveu dels comuns ha criticat que C's i el PP rebutgessin prendre-hi part i ha considerat que és "irresponsable" dir que apostar pel diàleg no és útil. Per altra banda, Martín s'ha mostrat favorable a què els partits que ho vulguin puguin celebrar mítings en centres penitenciaris catalans durant la campanya de les eleccions europees després que la JEC ho hagi permès a Andalusia.