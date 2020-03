PSC i PP rebutgen que el ple del Parlament i les comissions es puguin reunir de manera telemàtica

Ni PSC ni PP veuen oportuna la reforma del reglament del Parlament per establir el mecanisme de la videoconferència tant en els plens com en les comissions legislatives. Així ho fan constar en dues peticions de reconsideració enviades a la mesa, que aquesta mateixa setmana ha decidit afegir la via telemàtica a les qüestions que ja s'estan debatent en la ponència de reforma del reglament de la cambra. Tant socialistes com populars esgrimeixen arguments del Tribunal Constitucional per remarcar que la presència física dels diputats ha de ser necessària. Actualment a la cambra catalana no estan regulats ni els plens virtuals ni tampoc les votacions telemàtiques i la resposta a curt termini per entomar la crisi del Covid-19 ha sigut interpretar de manera àmplia els supòsits de delegació de vot dels diputats. Tot i això, quan s'hagi de votar, hi haurà d'haver diputats presents a l'hemicicle.

El grup parlamentari del PSC-Units posa en dubte, a més, que la ponència de la reforma del reglament es pugui reunir telemàticament per fer modificacions que permetin celebrar plens telemàtics en situacions excepcionals. Els socialistes demanen un nou informe dels lletrats sobre l'adequació de l'acord qüestionat al reglament de la cambra i argumenten que la decisió de la mesa és contrària al mateix informe dels lletrats, que, segons interpreta PSC-Units, no preveu que es puguin fer telemàticament les reunions de comissions ni de la ponència que ha de modificar el reglament.

A més, en l'escrit registrat, també esgrimeixen que l'acord de la mesa és contrari als "principis bàsics constitucionals i al mateix reglament", ja que "no és adequat a dret realitzar una ponència no presencial dels seus membres i que la seva pràctica implicaria no només una col·lisió amb l'actual regulació sinó també amb la doctrina i la jurisprudència constitucional".

L'informe dels lletrats descarta plens no presencials ara per ara però assenyala que es podrien fer modificant el reglament en cas de "circumstàncies excepcionals o de força major".