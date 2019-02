El PSC rebutja un pacte amb Cs després del 28-A: "Amb partits que es fotografien amb Vox no hi tenim res a fer"

El PSC rebutja un eventual pacte del PSOE i Cs -com tampoc amb PP- després de les eleccions generals del 28 d'abril. Així ho ha manifestat aquest dilluns el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, assegurant que els socialistes no tenen "res a fer" amb "partits que es fotografien amb Vox". "I no només no hi tenim res a fer, sinó que el nostre objectiu és combatre aquesta dreta de tres caps", ha afegit en roda de premsa després de la reunió setmanal de la direcció.

La més que probable cap de llista del PSC a les eleccions, l'actual ministra Meritxell Batet, ja va allunyar aquest diumenge un possible acord amb la formació taronja, quan va qualificar de "bastant irreconciliables" les posicions entre PSOE i Cs. "És una de les forces polítiques més estèrils, no fan cap proposta. Són molt bons comentaris però això no aporta res a la política", va dir en declaracions a RAC 1 en referència als d'Albert Rivera.

Conscient que Pedro Sánchez està en la línia d'allunyar-se de Cs, Illa ha volgut deixar clar aquest dilluns que els socialistes confien en tenir una "majoria sòlida" al Congrés que no requereixi haver de plantejar-se pactes incòmodes amb determinades formacions. Agafant-se a les darreres enquestes electorals i a les que demostren que una majoria d'espanyols i catalans està a favor de la via del diàleg, ha augurat una victòria del PSOE tant al conjunt de l'Estat com a Catalunya en particular. Al seu parer, aquests comicis decidiran entre "una Espanya de progrés o bé una Espanya regressiva [...] que torna molts anys enrere".

A la reunió de l'executiva d'aquest dilluns ja s'han posat en marxa els mecanisems "orgànics i electorals" de cara al 28-A, que inclouen l'elecció dels caps de llista del PSC per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona en un consell nacional el cap de setmana dels dies 2-3 de març. Donat el caràcter anticipat dels comicis, el partit escollirà els candidats a les quatre demarcacions catalanes mitjançant una votació secreta en el màxim òrgan entre congressos i després d'una procés de recollida d'avals.

Tant Illa com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, evidencien que la seva preferència és que la candidata per Barcelona sigui de nou Batet, plenament disposada a repetir. "Estem molt satisfets amb la feina feta per la ministra Batet", ha afirmat el secretari d'organització. Illa serà l'encarregat de dirigir la campanya de les generals, com també estava ja dirigint la de les municipals i europees. "Serà una direcció única i unificada", ha dit.