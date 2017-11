El PSC es reivindica unionista per guanyar la partida a Cs el 21-D

La imatge de Miquel Iceta fent-se una selfie amb Enric Millo, Dolors Montserrat i Xavier García Albiol a la manifestació de Societat Civil Catalana de diumenge passat va inundar d’estupefacció i crítiques les xarxes socials. Qui fa poc més d’un any cridava a Pedro Sánchez “Allibera’ns de Rajoy i del PP” apareixia ara somrient al costat de dirigents populars en una marxa espanyolista. L’escena va incomodar fins i tot dins del PSC: “És una equivocació a l’alçada de la fotografia que Iceta es va fer a la porta del Tribunal Constitucional amb Arrimadas i Albiol”, diu una veu del partit. “La fotografia va ser especialment sagnant. No ajuda i no suma”, afegeix una altra. La presència dels socialistes a la manifestació, però, buscava precisament consolidar i sumar suports entre els milers de persones que van sortir al carrer per reivindicar la unitat d’Espanya. A les portes de la campanya del 21-D, els d’Iceta veuen en el votant unionista, i especialment en el de Cs, el seu principal terreny per créixer a les urnes.

“El Miquel està obsessionat que aquest és l’únic lloc per on podem créixer, i aquí ho donarà tot”, apunta un dirigent, i diversos membres de l’executiva confirmen que un dels objectius de cara al 21-D és recuperar els vots que les últimes eleccions se’n van anar a la formació d’Inés Arrimadas. “Hem d’intentar recuperar part de l’electorat que vam perdre en un moment de faccions molt polaritzades. Cs va tenir un missatge més clar”, explica un d’ells. Mentre la cosa vagi de sí o no a la independència, doncs, el PSC tancarà files sense complexos amb el bloc constitucionalista.

L’exministre Josep Borrell, una de les veus més contundents contra l’independentisme, “s’implicarà a fons” en la campanya dels socialistes, tal com va anunciar el mateix Iceta, i les últimes declaracions del partit han avalat les decisions judicials contra els membres del Govern. Després que la magistrada Carmen Lamela enviés a presó nou consellers del Govern, el PSC va qualificar la mesura de “desproporcionada”, però va demanar respecte per a la justícia i va recordar la seva advertència que “situar-se fora de la llei” té conseqüències.

El mur contra la independència dels socialistes, però, portarà escrita una proposta. El PSC enarborarà amb força la bandera del federalisme per demostrar que, a diferència del PP i Cs, té un pla basat en el diàleg i l’acord per resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat. “Cal marcar la diferència perquè la gent no es pensi que és el mateix votar els uns que els altres”, argumenta un càrrec local, que destaca que el PSC té el compromís de Pedro Sánchez amb la reforma constitucional. Es preveu que el secretari general del PSOE es bolqui en la campanya per refermar l’aval a una solució acordada que, abans d’iniciar el debat per tocar la carta magna, passa per començar els treballs a la comissió del Congrés sobre la millora del model territorial. Fonts del PSC expliquen que el pacte d’estat que Iceta va plantejar a Puigdemont per poder aturar el 155 podria ser una de les propostes de campanya. Aquest pacte es traduiria en un acord bilateral Generalitat-Estat per començar a parlar de millores en el finançament o les infraestructures incloses a les demandes que Mas i Puigdemont van enviar a la Moncloa. Ahir va al·ludir-hi en un acte de precampanya en què va demanar a “l’esquerra i el centre” un “gran acord per tenir un pacte d’estat a Catalunya que impliqui autogovern i finançament”.

Malgrat que el PSC va avalar la intervenció de l’autonomia en resposta a la proclamació de la República, internament n’hi ha que confien treure rèdit del fet que l’expresident de la Generalitat i únic senador dels socialistes catalans, José Montilla, abandonés el seu escó per no votar el 155. Els socialistes esperen que el gest de Montilla, els esforços de mediació d’Iceta i, sobretot, la via dialogada que reivindiquen els serveixi també per rascar vots entre el catalanisme moderat que rebutja la unilateralitat i part dels votants dels comuns descontents amb l’ambigüitat amb el Procés. Fonts de l’executiva admeten, però, que el marge de suports que es pot aconseguir en aquests dos espais és difícil de preveure. Caldrà veure, a més, quin efecte té l’alineament del partit amb la repressió de l’Estat contra el Govern. També intern: Jordi Ballart va deixar dijous la militància i l’alcaldia de Terrassa argumentant que l’aval a l’Estat és la “gota que fa vessar el vas” en un PSC que ha fet un “gir a la dreta” i que ja no el representa.

Sigui com sigui, al partit hi ha la sensació que el 21-D es milloraran resultats. L’últim baròmetre del CEO, d’aquesta setmana, dona al PSC entre 17 i 19 escons (ara en té 16), encara per darrere dels 25-26 que obtindria Cs. Tot i això, aquesta setmana Iceta es mostrava convençut que els socialistes seran la formació contrària a la independència més votada. El partit taronja, que les últimes setmanes ha intensificat els atacs al PSC per ser massa tou amb l’independentisme, va proposar a Iceta un “compromís previ dels partits constitucionalistes per donar suport a la llista més votada”, donant per fet que serà la d’Arrimadas. La resposta d’Iceta, per ara, és que no vol una “Catalunya de fronts” i que els socialistes només donaran suport a un Govern que busqui l’acord amb Espanya. L’afirmació també tancaria la porta a un gran acord de les forces progressistes, ja que a més dels comuns inclouria ERC, tal com planteja el líder de Podem, Pablo Iglesias. Els moviments equidistants d’Iceta, però, són tan imprevisibles com la seva selfie amb el PP.