El PSC s'acomiada de la històrica seu del carrer Nicaragua: "Encarem una nova etapa"

El socialisme català s'ha acomiadat aquest dissabte amb emoció de la històrica seu del carrer de Nicaragua de Barcelona després de 38 anys. "Un canvi de seu per encarar una nova etapa al Casal Socialista Joan Reventós, al carrer Pallars del Poblenou. I al juliol celebrarem el nostre 40è aniversari", ha assenyalat el primer secretari, Miquel Iceta, que ha estat acompanyat en l'adéu per quatre destacats exprimers secretaris socialistes: Raimon Obiols, Narcís Serra, José Montilla i Pere Navarro.

En el discurs de comiat de Nicaragua, Iceta ha reivindicat els valors fundacionals del PSC com la base necessària per cohesionar Catalunya. "No permetrem que la nostra societat s'esquinci i no ens resignarem a la paràlisi política", ha reflexionat en veu alta l'actual primer secretari del PSC. "No deixarem que ningú trenqui la societat i per això caldrà respectar tots els sentiments d'identitat. Això és la unitat socialista", ha reblat Iceta.