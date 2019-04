El PSOE guanyaria les eleccions al País Valencià i podria reeditar el pacte amb Compromís , segons el CIS

A menys de 24 hores que les formacions donin el tret de sortida a la cursa pel 28-A, el CIS ofereix noves dades per preveure els resultats finals. En aquest cas, per a les eleccions autonòmiques que se celebraran al País Valencià en el 'superdiumenge' electoral. Segons el baròmetre, els socialistes de Ximo Puig guanyarien les eleccions amb un 18,1% dels vots, seguits -a força distància-, del Partit Popular (8,2%) i de Compromís (7,3%). Així, aquests resultats permetrien a l'actual president reeditar el pacte amb el partit de Mònica Oltra que el va portar a la Generalitat.



Malgrat que les xifres d'intenció de vot són relativament baixes, preguntats per quin dels partits és més pròxim a les seves idees, els valencians conclouen que ho és el PSPV en un 26,7%, seguit dels populars (13,7%) i de Ciutadans (11,2%). No obstant això, Ciutadans no obté gaire suports en intenció de vot, situant-se com a quarta força amb el 5,9% dels vots, per davant de Podem (3,5%). Així, mentre que totes les formacions experimentarien una pèrdua considerable dels suports en comparació amb els comicis del 2015, Vox entraria, també, al mapa polític valencià, registrant un 4,3% de la intenció de vot.



Una de les dades més significatives del CIS preelectoral és l'elevat nombre de valencians que encara no ha decidit el sentit del seu vot. Un 30,4% diuen no saber a qui votar, i fins a un 11,1% opten per no contestar o no saber. Aquest percentatge d'indecisos s'equipara força amb la xifra que la macroenquesta preelectoral del CIS va proporcionar sobre les generals del 28 d'abril, que se situava en el 29,8%.

Oltra, l'única política que aprova

Pel que fa a la valoració dels líders polítics, els valencians només aproven amb un 5,0 a la vicepresidenta en funcions de la Generalitat Valenciana i cap de Compromís, Mònica Oltra. La resta de caps de llista no compten amb l'aprovació dels seus ciutadans. Ximo Puig obté un 4,8% de valoració mitjana, seguit de la representant dels populars, Isabel Bonig (3,8%), el representant de la formació taronja, Toni Cantó (3,6%) i, en última posició, Rubén Martínez, diputat per Podem al Congrés dels Diputats i cap de llista per a les autonòmiques de València.