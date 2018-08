Pedro Sánchez demana a Casado que doni "explicacions als ciutadans" sobre el màster

La notícia que la jutge que investiga el cas del màster de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, també veu indicis de delicte en el màster de Pablo Casado ha encès la resta de partits, que s'han afanyat a censurar el president del PP. També el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha considerat que hauria de "donar explicacions als ciutadans" davant les presumptes irregularitats.

"Em correspon, com a president del Govern, no qualificar cap dels procediments judicials oberts", ha dit Sánchez, que ha insistit que cal "respectar els processos judicials i garantir que es facin amb les màximes garanties i normalitat possibles".

"No és un representant polític digne", ha afirmat en el mateix sentit la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, que ha insistit que Casado "no representa ni la transparència, ni la decència" i no forma part d'una "dreta moderna" en què els ciutadans puguin sentir-se identificats. Lastra s'ha referit també als diferents casos de corrupció en què s'ha vist immers el PP i ha demanat que Casado "doni explicacions" i que el PP "es regeneri d'una vegada perquè Espanya necessita partits nets i transparents".

"A Pablo Casado li han regalat un màster per ser del PP", ha afirmat, per la seva banda, Podem en un tuit: "Ho diu la jutge". IU s'ha referit a Casado, recentment escollit com a successor de Mariano Rajoy, com "Casado el breu".

En el mateix sentit, Ciutadans ha titllat el cas de "greu". El secretari general del partit taronja, José Manuel Villegas, ha afirmat en roda de premsa que "si Casado no fos aforat i el bipartidisme no hagués evitat que s'eliminessin els aforaments, estaria previsiblement imputat". "Ja veurem què resol el Tribunal Suprem (TS), però aquesta és una altra prova que cal acabar amb els aforaments", ha sentenciat.