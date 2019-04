El PSOE no preveu “negociar” amb ERC un acord d’investidura

Pedro Sánchez no preveu “negociar” una eventual investidura amb ERC. Encara que els vots dels independentistes catalans siguin necessaris després de les eleccions del 28 d’abril per a la formació d’un govern liderat per ell, i amb el suport de Podem i el PNB, com apunten la majoria d’enquestes, no es tindran en compte els republicans. A l’equip del candidat socialista tenen clar que les seves línies vermelles són el rebuig a l’autodeterminació i a la independència. No veuen en els republicans un aliat en qui es pugui confiar i que estigui disposat a jugar amb aquestes regles, el requisit per obrir una taula de negociació per arribar a compromisos concrets a canvi del suport a una investidura, segons van explicar a l’ARA fonts de l’entorn del president espanyol. Tant és així que aquestes fonts van pronosticar que si els vots d’ERC són necessaris per a la investidura, “l’escenari més probable és la repetició d’eleccions”. Fins i tot tenint en compte que l’alternativa a aquesta suma, si passés per Ciutadans, xocaria amb el veto taronja a Sánchez.

El PSOE està immers en una batalla per ampliar els dominis ideològics del partit i conquerir votants de centredreta espantats per la deriva extremista dels partits que havien ocupat aquest espai. Per això el candidat socialista fa dies que repeteix que no pensa acceptar l’autodeterminació. Ahir va fer un pas definitiu en aquesta direcció incloent al programa electoral el rebuig explícit al referèndum. Alhora va dir no a l’aplicació d’un 155 “permanent” que instauri un estat d’excepció territorial a Espanya, però es va comprometre, en una entrevista a Antena 3, a aplicar-lo “amb tota contundència” però amb “consens” si l’independentisme se salta la llei, en una nova mostra d’enduriment del discurs territorial per anar a buscar aquests votants. En aquest context, descarta una eventual negociació amb independentistes, amb qui va trencar relacions després del rebuig als pressupostos, que va generar recels mutus. Sánchez confia, però, que la decisió no tingui conseqüències, perquè aspira a una majoria suficient que li permeti prescindir dels suports dels independentistes.

Xec en blanc o no al referèndum

El canvi de discurs d’ERC pel que fa al diàleg amb l’Estat no és suficient per als socialistes per veure’ls com a potencials socis. Tampoc la carta enviada per Oriol Junqueras a la militància la setmana passada alertant dels riscos de posar línies vermelles al PSOE, en un moviment que podria augmentar les opcions de la ultradreta d’entrar al govern espanyol. Segons van apuntar les fonts de l’entorn de Sánchez, estarien disposats a acceptar els vots dels republicans en una investidura si no demanen res a canvi: “Que diguin clarament que els regalen”.

Fora d’això, es mostren disposats a negociar només si hi hagués una renúncia prèvia d’ERC a l’autodeterminació, per parlar de compromisos en la línia que marca el PSOE en el seu programa. Els socialistes acceptarien discutir algunes modificacions legals per recuperar l’esperit dels articles de l’Estatut anul·lats pel TC i treballar per enfortir l’autogovern català en el marc autonòmic. Aquest escenari, però, a hores d’ara és molt poc viable, perquè suposaria una renúncia expressa a una qüestió nuclear de l’ideari republicà. “Quan diguin en públic el mateix que diuen en privat ens podrem començar a entendre”, apunten les fonts socialistes sobre els republicans, insinuant que estarien disposats a fer aquest pas.

El PSOE, doncs, només acceptaria un xec en blanc o obrir una negociació per posar negre sobre blanc condicionants a la investidura si els republicans rebutgen el seu principi bàsic. Confien, això sí, que davant la perspectiva d’una repetició de les eleccions que pogués beneficiar la ultradreta i donar més números de governar als partits que volen arrasar l’autogovern català, els republicans acabaran accedint a una investidura gratis, repetint l’esquema de la moció de censura.

En el cas de Junts per Catalunya, la posició del PSOE és encara més desconfiada, i no es plantegen ni remotament la possibilitat d’una negociació. Al partit apunten a la possibilitat futura de trencament de l’espai exconvergent com a possible via d’entesa, però mentre Carles Puigdemont conservi una posició de lideratge en la formació independentista no els tenen en compte com a eventuals socis. Els socialistes es declaren, de nou, disposats a repetir eleccions abans que encetar unes negociacions formals amb ells.

Condicions a la relació amb Torra

“No ensopegarem dues vegades amb la mateixa pedra”, ha dit Sánchez més d’una vegada referint-se al trencament de negociacions amb els independentistes. L’abast d’aquestes paraules obre interrogants no només per a una eventual investidura sinó també per establir el pla d’acció en el diàleg amb la Generalitat, abruptament interromput amb la convocatòria electoral. Després d’uns avenços tímids en qüestions sectorials i dues reunions entre els presidents, el diàleg va acabar en via morta arran de la crisi del relator.

En aquest pla, les regles del joc del PSOE són les mateixes que a la investidura. El partit està tancat en banda en el reconeixement de l’autodeterminació, com explicita el programa electoral que van fer públic ahir. A diferència del primer document programàtic, de 110 punts, que va presentar Sánchez durant la precampanya, el programa complet sí que fa referència directa a la situació a Catalunya, que defineix com a “crisi del model territorial”. I ho fa per recuperar el compromís de donar “un nou impuls a l’autogovern”, en la línia del que va marcar la declaració de Granada del 2013, en què es compromet a recuperar els articles tombats pel TC de l’Estatut. Tot i així, el text no fa cap referència directa a la “plurinacionalitat” que el candidat socialista va abraçar en les primàries que li van valer el retorn a la secretaria general del partit. En lloc d’això, fa al·lusió a la declaració de Barcelona del 2017, que sí que es referia a aquesta plurinacionalitat i afirmava la necessitat d’una reforma constitucional per garantir-la, en la línia de l’estat federal.

Sense plurinacionalitat

És a dir, les referències al federalisme o la plurinacionalitat són només indirectes, en un intent de descafeïnar el discurs territorial, destinat a consolidar la conquesta de l’espai de centre. A més, aposta per una reforma constitucional que “clarifiqui” les competències que són de l’Estat i les que són de les comunitats autònomes, per reduir la conflictivitat davant del TC i per incloure a la Constitució el funcionament del sistema de finançament. El document també preveu el reconeixement de les particularitats identitàries dels diferents territoris, amb el límit de la “igualtat”.

Sánchez, doncs, consolida la marxa enrere en la qüestió territorial respecte al programa que li va fer recuperar el comandament del PSOE i rectifica el camí emprès des de l’arribada a la Moncloa enfortint les seves línies vermelles. Els resultats electorals i la reacció dels partits independentistes a aquests moviments determinaran el cost de la reculada per al candidat.