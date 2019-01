El PSOE lamenta que el PP de Casado vulgui "aglutinar" el vot de l'extrema dreta amb discursos "radicals"

El PSOE manté la seva aposta per la centralitat i situa el PP en l'òrbita Vox després de la convenció del partit de Pablo Casado aquest cap de setmana. La vicepresidenta dels socialistes, Adriana Lastra, ha lamentat que els populars vulguin "aglutinar" el vot de l'extrema dreta amb "discursos radicals com el d'Aznar", ha assenyalat en roda de premsa aquest dilluns des de Ferraz. "La veritat és que fa por", ha assegurat Lastra, després de constatar que el PP de Casado està "beneït" per l'expresident Aznar. "Han perdut l'oportunitat de convertir-se en una dreta liberal moderna per tornar al pitjor, a veure qui diu la major excentricitat, provocant estupor i vergonya als seus homòlegs europeus", ha continuat.

Tanmateix, la vicepresidenta del PSOE ha reclamat a les forces parlamentàries del Congrés que no voti en contra dels pressupostos generals de l'Estat. Malgrat que ha mostrat "poques esperances" amb el PP, ha defensat el "patriotisme" dels socialistes, que ha emmarcat en la pujada de pensions i l'augment del salari mínim interprofessional. "Això és estimar els espanyols i Espanya", ha afegit. Abans, però, el govern espanyol vol superar les votacions en un ple aquest dimarts al Congrés de vuit decrets llei, dos dels quals relatius a les pensions i a la regulació del lloguer, que Podem no està disposat a aprovar. "Estem en negociacions i seguirem fins a l'últim segon", ha apuntat.

La dirigent socialista també s'ha referit a la crisi de Podem pel moviment d'Íñigo Errejón de presentar-se a les eleccions a la Comunitat de Madrid sota el paraigua de Més Madrid, la plataforma de l'alcaldessa de la capital espanyola, Manuela Carmena. Preguntada per si perilla una possible majoria d'esquerres, Lastra ha subratllat que el PSOE "depèn d'ell mateix" i ha enalitat el seu candidat, Ángel Gabilondo, com el "millor" aspirant a la presidència de la Comunitat. Concretament sobre la crisi del partit lila, Lastra no hi ha volgut entrar.

"Què sap Cosidó del seu partit?

La vicepresidenta socialista sí que ha volgut entrar en la proposta del PP perquè Pedro Sánchez comparegui al Senat i doni explicacions de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el 20 de desembre al Palau de Pedralbes de Barcelona. Lastra ha insistit que no hi cap "cessió a l'independentisme" i ha acusat el PP de "tapar Cosido" amb aquesta iniciativa. S'ha referit a l'operació Kitchen en la qual el ministeri de l'Interior hauria destinat fons reservats per evitar que sortís a la llum documentació en poder de Luis Bárcenas que comprometés el PP. En el moment dels fets que s'investiguen, el 2013, el portaveu del PP a la cambra alta, Ignacio Cosidó, era el director de la Policia Nacional. "Què sabrà Cosidó dels seus companys perquè Casado no li ensenyi la porta de sortida del Senat i del seu partit?", s'ha preguntat.

Després de rebutjar la compareixença de Sánchez al Senat, Lastra s'ha mostrat esperançada que el PP citarà a Vox a la comissió d'investigació sobre el finançament irregular després que hagi sortit a la llum que els "seus socis a Andalusia" es van finançar a través d'un grup iranià d'excomunistes a l'exili, segons 'El País'.