El PSOE acusa el PP i Ciutadans de deslleialtat per la seva actitud sobre Catalunya

Toc d'atenció del govern del PSOE al PP i Ciutadans pel seu excés de gesticulació a Catalunya. La vicepresidenta de l'executiu i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, ha criticat aquest diumenge el discurs "radical i incomprensible" dels dos partits i ha demanat "lleialtat" amb Pedro Sánchez. Calvo ha destacat que "una frase inacceptable" com la del president de la Generalitat, Quim Torra, cridant a "atacar l'Estat" no suposa un "atac a l'Estat", per la qual cosa ha demanat contenció al PP i Ciutadans.

"És una frase inacceptable amb la qual no s'ataca l'Estat, perquè és una frase. Quan hi hagi fets jurídics que es puguin atacar jurídicament, amb instruments normals o excepcionals, el govern sap en temps i en forma quines són les seves obligacions constitucionals", ha remarcat Calvo, que ha reclamat al PP i Ciutadans "que facin oposició al Govern, però que no facin oposició a Espanya i als problemes que té Espanya".

Calvo ha apuntat que en 40 anys de democràcia s'han "après moltes coses" i "afrontat problemes gravíssims", de manera que, "davant determinades situacions, cal lleialtat i unitat". "Es pot entendre la radicalitat, el que no es pot entendre és la manca, de vegades, de lleialtat i altura de mires per fer política amb els problemes del nostre país", ha declarat la vicepresidenta, que ha afegit que a l'executiu espanyol, "per exemple, li preocupa la inactivitat del Parlament de Catalunya".

La vicepresidenta espanyola ha destacat que el partit que sustenta actualment el govern "ha donat proves més que suficients de quina és la seva concepció" de país, "de quina és la defensa tancada de la democràcia i la Constitució". D'aquesta manera, no té "en aquest sentit res a demostrar, sinó treballar constantment per trobar sortides a una solució que no només és greu i perjudicial per a Catalunya sinó que també és greu i inquieta la resta d'Espanya".

Recuperar la normalitat

D'altra banda, davant la possibilitat que les manifestacions de Torra puguin condicionar els contactes de l'executiu espanyol amb la Generalitat, Calvo ha assegurat que el govern de l'Estat "parla per obligació i, a més, per convicció amb tots els governs autonòmics".

"Amb el de Catalunya, l'únic que hem fet és tornar a recuperar la normalitat que s'havia perdut. Hem estat durant anys dient tots en la vida política i cívica del país que cal diàleg, capacitat de trobar-nos, de sortir amb acords complint la Constitució i les lleis", ha comentat.

Això, segons ha afegit, "és el que fa el govern: normalització de posar actives comissions bilaterals que són a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per parlar dels problemes de Catalunya, de les infraestructures, de la qualitat dels seus serveis públics, dels drets dels seus ciutadans".

"És la responsabilitat del govern i per això fem el que la Constitució ens mana, que és parlar, dialogar i trobar sortides i solucions. Qui ens vulgui ajudar en això, es diu lleialtat, alçada de mires, protegir el teu país. Qui no vulgui estar en això, els ciutadans també ho entendran i en prendran nota", ha conclòs.