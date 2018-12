El PSOE acusa PP i Cs de "traició a Espanya" per pactar amb Vox

El secretari general del PSOE al Congrés, Rafael Simancas, ha donat per fet que el PP i Ciutadans han arribat a un pacte amb Vox per repartir-se "poltrones" a la mesa del Parlament andalús, que es constitueix aqvui. "Això sí que és una traïció a Espanya", ha dit, recriminant-que hagin arribat a un acord amb els "hereus del franquisme". En una roda de premsa al Congrés abans que arrenqués la sessió constitutiva de la cambra andalusa, el número dos dels socialistes al Congrés ha carregat contra les "dues dretes" per tancar, segons la seva opinió, de manera "vergonyant , opaca i mig amagada" un pacte amb "el partit franquista, xenòfob, masclista i antieuropeu" de Santiago Abascal.

"Quaranta-tres anys després de la mort del dictador Francisco Franco, la dreta blava i la taronja pacta amb els hereus del franquisme. Això sí que és una traïció a Espanya als espanyols i a la nostra jove democràcia", ha denunciat, reproduint l'acusació que el PP llança contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per mantenir-se al poder gràcies als independentistes.

Simancas ha ironitzat que entén que populars i taronges "s'ocultin i s'amaguin" per pactar amb Vox perquè aquest tipus d'acords són una "vergonya" per als "votants i simpatitzants" de les seves respectives formacions polítiques i dels seus "socis europeus"."Ningú s'imagina (Angela) Merkel pactant a les fosques poltrones regionals amb el neonazisme ni a (Emmanuele) Macron pactant amb (Marina) Le Pen, però aquí per desgràcia sí", ha sentenciat Simancas.