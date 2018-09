El PSOE insta el PP, Cs i els independentistes a deixar d’"atiar" el conflicte "per esgarrapar vots"

Després d'una setmana marcada pel conflicte dels llaços grocs -el mateix líder de Cs, Albert Rivera, en va arrencar a Alella-, el PSOE s'erigeix en una posició de centre. Aquest diumenge, el portaveu del grup parlamentari socialista al Senat, Ander Gil, ha fet una crida a PP, Cs i els partits independentistes a deixar d’"atiar" el conflicte a Catalunya "per esgarrapar vots". Una actitud, segons Gil, "clarament irresponsable" en un moment en què es necessita "calma" i "assossegament". Per això, el socialista ha demanat "intel·ligència" i "sensatesa" al president de la Generalitat, Quim Torra i que no torni a incórrer en els "errors del passat". En concret, Gil ha exigit a Torra que no aposti per la unilateralitat "que tants mals resultats ha donat".

Des de Medina de Pomar (Burgos), en declaracions recollides per l'ACN, el senador ha lamentat que l’independentisme, "capitanejat" per l’expresident Carles Puigdemont, també "utilitzi el conflicte per interessos particulars". Des del PSOE han criticat que Torra "només es dirigeixi a una part dels catalans" i han apostat perquè a nivell estatal les formacions contribueixin al procés de diàleg que Sánchez ha obert "per donar una resposta política amb l’Estatut i la Constitució com a base".

Ciutadans acusa Sánchez de posar-se "al costat" de l'independentisme

Tot i les crítiques del PSOE a l'independentisme, des de Ciutadans han acusat aquest diumenge a Pedro Sánchez de posar-se "al costat" dels partits a favor de la república catalana. La portaveu de Cs a l'ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, ha ditque la "única resposta" que està duent a terme Sánchez és la de "camuflar-lo".

En declaracions als mitjans de comunicació, recollides per Europa Press, Villacís ha criticat que el PSOE rebés el suport dels partits independentistes per arribar a la Moncloa i que ara estigui fent la "vista grossa" davant d'aquestes formacions que "volen trencar Catalunya i Espanya".

Ha instat "a obrir els ulls a la realitat el més aviat possible" perquè a Catalunya la societat "està absolutament divideixi". Insistint, d'aquesta manera, en el discurs de la fractura. També ha tornat a insistir en aplicar l'article 155 de la Constitució un altre cop a Catalunya, malgrat que la Generalitat no ha desobeït la llei.

"Esperem que Sánchez s'acosti més al PSOE d'aquell llavors que va recolzar el constitucionalisme en lloc de posar-se de costat dels independentista" ha subratllat Villacís.

D'altra banda, preguntada pels llaços grocs, Villacís ha dit que "l'Estat aquesta desapareixent" a Catalunya i que hi ha ciutadans que es "senten cada vegada més sols".

A més, Villacís ha remarcat que des de la formació 'taronja' seguiran traient llaços grocs perquè la carrers "són de tots".