PSOE, PP i Cs eleven el nivell d'alerta d’una irrupció de Vox

Sense que ni tan sols estigui clar si aconseguiran un escó al Parlament andalús en les eleccions de diumenge, els ultradretans de Vox van aconseguir dimarts marcar el pas de la campanya. Els candidats dels grans partits van donar ales a aquesta formació de moment extraparlamentària que ha tingut una línia ascendent en les enquestes de la recta final de la campanya, per motius diferents: la candidata socialista a la reelecció, Susana Díaz, va insistir en la línia argumental encetada en el debat de dilluns, quan va reptar Ciutadans i el PP a aclarir si governarien amb el partit xenòfob, mentre que el candidat dels taronges, Juan Marín, i el dels populars, Juan Manuel Moreno Bonilla, van evitar tancar-li la porta, cosa que posa en l'esfera 'mainstream' una formació que defensa postulats de difícil encaix en un sistema de drets i llibertats complet, i fins ara arraconada. Mentrestant, la candidata d'Endavant Andalusia, la coalició de Podem i IU, Teresa Rodríguez, es va sumar als seus rivals de la dreta en criticar a Díaz que li faci "la campanya" a la ultradreta alertant de la seva arribada.

Però la carismàtica líder socialista que va rebre dimarts l'acusació de no estar "contenta" per part del president del PP, Pablo Casado, va fer d'aquesta tebior el principal eix del seu discurs al míting que va protagonitzar, juntament amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a Marbella. L'estratègia de Díaz passa per polaritzar entre el vot a ella o una dreta "racista, xenòfoba i que justifica la violència contra les dones". La presidenta andalusa va censurar que els líders estatals dels dos partits de dretes, Pablo Casado i Albert Rivera, no hagin tancat la porta a governar amb la ultradreta que primer van "blanquejar" negant-li aquest nom, i va retreure als populars que prometessin davant de notari que no pactarien amb ella i en canvi obrin la porta a Vox.

Sánchez va donar suport dimarts per segon i últim cop a Díaz durant la campanya, amb un acte a Marbella que estava previst per a diumenge passat i que va quedar ajornat per la cimera del Brexit. El canvi de dia no els va provar, als socialistes, que van haver de conformar-se omplint un auditori municipal, lluny dels grans banys de masses dels socialistes a Dos Hermanas d'altres èpoques.

Díaz també va aprofitar la deriva centralista de Casado i Díaz per fer onejar la bandera andalusista, alertant que els dos líders de dretes que han promès en campanya devolucions de competències autonòmiques a l'Estat volen "mutilar" l'autogovern andalús. Va acusar-los de recuperar "la frase 'Andalús, aquest no és el teu referèndum'", en referència als que cridaven a l'abstenció en la consulta de l'Estatut que va aconseguir que Andalusia fos considerada una comunitat històrica, com Catalunya, el País Basc i Galícia, i que s'ha convertit en emblema dels èxits andalusistes.