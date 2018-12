El PSOE treu pit en un vídeo de les mesures socials de Sánchez: "La recuperació de drets retallats pel PP"

El PSOE ha llançat l'últim dia de l'any un vídeo a les xarxes socials en què treu pit per algunes de les mesures aprovades per l'executiu de Pedro Sánchez en els set mesos de govern, i que defineix com "la recuperació de drets i llibertats retallats per l'anterior govern del PP".

Al vídeo –sense referències a Catalunya– els socialistes recorden mesures majoritàriament socials, com l'increment del salari mínim a 900 euros aprovat en l'últim consell de ministres, celebrat el 21-D a Barcelona. També es refereixen a la revaloració de les pensions amb l'IPC, el pla d'ocupació juvenil, una llei d'igualtat de tracte d'oportunitats entre homes i dones i l'ampliació a vuit setmanes del permís de paternitat; així com l'eliminació del copagament farmacèutic per a famílies amb renda baixa i fills a càrrec.

2⃣0⃣1⃣8⃣ En 7 meses, España es un país mejor con el gobierno de @sanchezcastejon



2⃣0⃣1⃣9⃣ En los próximos 12 meses, España seguirá avanzando en igualdad y justicia social.



🔝SMI a 900€

🔝Revalorización de pensiones

🔝Igualdad laboral #ConPSOEspañaAvanza #Feliz2019 pic.twitter.com/DRB8bG4TVn — PSOE (@PSOE) 31 de diciembre de 2018

També es refereix a l'aprovació del bo social energètic per a famílies sense recursos, mesures de conciliació laboral i familiar, la millora en les beques i la reducció de taxes universitàries, així com la recuperació de la prestació d'atur per a més grans de 52 anys, entre d'altres.

"El govern socialista no pararà de treballar", s'explica al vídeo, perquè "cal recuperar el temps perdut". Es destaca l'ús del gènere femení al vídeo, que parla de tots i "totes" reiteradament, buscant remarcar els posicionaments feministes de l'executiu. A més, el PSOE promet que aquest any que comença demà hi haurà "molts més compromisos" que s'hauran de materialitzar en aconseguir "més justícia social per a tothom", i demana el "suport" a la ciutadania.

Divendres, Sánchez va fer balanç en roda de premsa dels seus set mesos com a president espanyol. Sánchez va apostar pel "diàleg" i la "moderació" a Catalunya , va insistir en exhaurir la legislatura i va assegurar que el 2019 es "consolidarà" el canvi de govern respecte a l'anterior executiu de Mariano Rajoy.