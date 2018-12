El PSOE recorre al TC el veto del PP a la reforma de la llei d'estabilitat pressupostària

El PSOE ha presentat un recurs d'empara aquest dijous al Tribunal Constitucional perquè entén que els "seus drets han estat vulnerats" després que la mesa del Congrés no permetés al setembre la tramitació urgent de la reforma de la llei d'estabilitat pressupostària, que permetria eliminar el veto al sostre de despesa del Senat, on el Partit Popular té majoria.

Tant els socialistes com Podem van demanar que la seva proposició de llei per reformar la llei d'estabilitat pressupostària i financera es tramités de forma urgent i, a més, amb lectura única, de manera que fos el més aviat possible i així s'escurcés el temps de presentació d'uns nous pressupostos. Un cop esgotades totes les vies al Congrés, on s'han trobat amb el bloqueig del PP i Cs, ara ho proven per la via del Tribunal Constitucional.

En el comunicat previ a la presentació del recurs, el grup socialista va manifestar que esperava la pronunciació urgent de l'òrgan per dues raons: perquè "la inconstitucionalitat ofereix pocs dubtes" i per "la importància" de la qüestió, ja que en depèn l'aprovació d'una nova via d'estabilitat i l'aprovació d'uns pressupostos generals de l'Estat amb 6.000 milions d'euros addicionals per "atendre la prestació de serveis socials al país i per revertir les retallades practicades per l'anterior executiu conservador".