PSOE i Unides Podem aborden una setmana convulsa amb una reunió d'urgència

"Les discrepàncies que es produeixin dins la coalició de govern seran objecte de debat per a la recerca de possibles solucions a la Comissió Permanent de Seguiment de l'Acord". Aquest és el punt 17 del protocol de coordinació entre PSOE i Unides Podem que els dos partits van firmar el 8 de gener i que s'ha aplicat aquesta mateixa tarda. Si bé Cadena SER va avançar que dijous vinent es reuniria la taula de seguiment del pacte, els dos partits han informat aquesta tarda d'una reunió d'urgència a la Moncloa, tot i que sense les primeres espases. No hi han anat ni el president, Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ni el vicepresident segon, Pablo Iglesias.

La imatge d'unitat, amb comunicat conjunt inclòs, arriba després d'una setmana convulsa. Especialment per la llei de llibertats sexuals, que ha enfrontat el ministeri d'Igualtat amb el de Justícia i, de retruc, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. A més, aquesta setmana la Moncloa es va encarregar de frenar un possible nou xoc, entre Treball i Sanitat, a causa de la publicació del ministeri de Yolanda Díaz d'una guia per a les empreses per donar resposta al coronavirus.

Calvo situava dins la "regularitat" la celebració de la Comissió Permanent de Seguiment de l'Acord per a la setmana vinent –assegura que té lloc cada dues setmanes i "tocava"–, i ha tret ferro a les diferències entre PSOE i Unides Podem. Diverses veus socialistes han coincidit aquest divendres a argumentar l'enrenou per la "novetat" que suposa un govern de coalició, fins ara inèdit a Espanya, cosa que fa que s'escruti amb lupa. El cert és que Adriana Lastra, portaveu socialista al Congrés, ha reconegut aquest matí que cal "millorar la coordinació" del nou govern. De fet, el punt 16 del protocol firmat per les dues forces deixa clar que "els ministres respectaran el seu àmbit competencial propi" i el ministeri de Treball podria haver envaït el terreny de Sanitat pel que fa a la gestió del Covid-19. Tanmateix, el ministre Salvador Illa no va voler fer sang i va afirmar dimecres que la guia recopilava la legislació vigent. En un comunicat previ, però, la Moncloa ja s'havia encarregat de deixar clar que Sanitat portava la batuta sobre aquesta qüestió.

Després d'aquesta primera reunió, PSOE i Unides Podem han volgut tancar la polèmica subratllant el "treball conjunt" del govern de coalició "basat en el diàleg". "La comissió de seguiment aspira a consolidar aquesta nova cultura de coalició, basada en la col·laboració i el respecte mutu, i mostra la seva disposició a reunir-se quan sigui necessari", afegeixen les dues formacions en el comunicat conjunt.

Perfil propi al Congrés

La primera fissura que va aparèixer al govern es remunta a fa unes setmanes, arran de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans amb relació a les devolucions en calent, assumides pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i l'enduriment de polítiques migratòries que havia anunciat en comissió al Congrés. El mateix punt 16 abans esmentat inclou que els ministres evitaran opinar o donar publicitat de projectes d'altres ministeris abans de ser refrendats pel consell de ministres. El protocol de coordinació de PSOE i Unides Podem és molt clar pel que fa al respecte i suport recíproc de tot allò que tingui a veure amb el programa de govern, però deixa més marge respecte a l'activitat parlamentària.

En aquest sentit, aquesta setmana Unides Podem ha volgut marcar perfil sol·licitant una comissió d'investigació al Congrés sobre les presumptes trames corruptes del rei emèrit, Joan Carles I, amb l'Aràbia Saudita, que ha registrat aquest mateix divendres. "En una democràcia sana i moderna no cap la utilització de la més alta institució de l'Estat amb fins corruptes i d'enriquiment personal massiu. Si això ha estat així, la ciutadania té dret a saber-ho i les institucions el deure d'investigar-ho", sosté l'escrit de la formació lila. El PSOE ha insistit que en diverses ocasions tant el Tribunal Constitucional com els lletrats de la cambra baixa han resolt que la inviolabilitat del rei no permet la creació d'una comissió d'aquestes característiques. Segons Podem, però, existeix una diferència i és que la possibilitat que alguns dels fets sota sospita es produïssin després de l'abdicació permetria que s'investigués Joan Carles I.

Aquesta petició obligarà els membres del PSOE de la mesa a rebutjar-la de la mà del PP, en una entesa incòmode amb la consolidació de la coalició d'esquerres. La presidenta de la cambra, Meritxell Batet, a més, tindrà un altre front al qual s'han sumat Podem i el PNB –aliat estratègic dels socialistes–, que és la queixa impulsada per JxCat arran de la manifestació de Jusapol de dimarts a les portes del Congrés. A la portaveu independentista Laura Borràs se li va denegar protecció, segons va denunciar, al ser increpada pels policies que es manifestaven i ara diverses formacions de la cambra han reclamat a la presidència del Congrés que doni compte dels "greus" incidents que es van produir.

Coordinació en la comunicació

En aquest context, la comissió de seguiment de la setmana vinent haurà d'analitzar les friccions i és d'esperar que posi fil a l'agulla a la política de comunicació. Si bé al protocol s'indica que els diferents ministeris mantindran una estratègia conjunta en aquest àmbit, el xoc per la llei de llibertats sexuals va posar de manifest la disfunció. Dimarts fonts del ministeri d'Igualtat, que encapçala Irene Montero, van expressar una crítica cap a Calvo i el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, de qui recriminaven que se l'havia "d'obligar a fer avenços feministes". Diverses veus del PSOE van normalitzar que hi hagués hagut millores "tècniques" en la norma, no van voler fer més gran la bola i es van escudar dient que no podien respondre a "fonts". Un argument que fins i tot va esgrimir el vicepresident segon, Pablo Iglesias, que davant les repreguntes dels periodistes va qualificar de "masclistes frustrats" aquells que busquen "excuses tècniques" per no protegir les dones.

Els primers dies de vida de la coalició van sorprendre per la robustesa i la unitat i, amb el pas de les setmanes, s'han fet evidents les discrepàncies, que últimament s'han acumulat. Sánchez vol provar de tallar les pugnes i retrets en públic i a través dels mitjans de comunicació, pràctica que va portar pel pedregar la negociació fracassada post 28-A que va acabar amb la repetició electoral. Ni PSOE ni Unides Podem volen que la legislatura fracassi i així ho ha manifestat aquest divendres el ministre de Consum, Alberto Garzón. Però petites crisis controlades poden entrar dins la normalitat, amb més motiu a un mes de les cites a les urnes a Galícia i Euskadi.