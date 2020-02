El PSOE veta Vox per presidir comissions al Congrés i l'extrema dreta demana al PP que no hi col·labori

Si la constitució de la Mesa del Congrés ja va obrir una possibilitat d'apartar Vox finalment no complerta, ara el PSOE busca vetar l'extrema dreta de la presidència de les comissions parlamentàries que es comencen a constituir divendres, tal com ha confirmat aquest dimarts la líder dels socialistes a la cambra baixa, Adriana Lastra. El PSOE s'ha reservat 17 presidències i n'ha garantit diverses als seus socis d'investidura: sis a Unides Podem, una a ERC i una al PNB. La resta, una mica menys d'una desena, s'han ofert al PP perquè se les reparteixi amb Cs, però amb l'amenaça que si els de Pablo Casado en cedeixen alguna a Vox, la majoria que formen el PSOE i els seus aliats ho impediran.

L'objectiu dels socialistes ha encès les alarmes en la formació ultra, que reclama quatre presidències com a representació dels 52 diputats –el 15% del Congrés– aconseguits en les eleccions. Es tracta d'una menys que les que tenia Cs en la curta legislatura anterior, en la qual va obtenir 57 escons. Més enllà de criticar el PSOE per "ignorar i menystenir" els quatre milions d'espanyols que van optar per la papereta de Vox, la crítica de la formació de Santiago Abascal ha anat dirigida al PP, davant la possibilitat que col·labori en el "rodet que es va aplicant".

En aquest sentit, el portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticat que la "tendència del PP és posar-se d'acord amb el PSOE". "És el 'tricentrit' amb Cs, la seva filial", ha afegit. De moment els conservadors no han mostrat pistes de satisfer les aspiracions de Vox i per boca de la seva portaveu a la cambra baixa, Cayetana Álvarez de Toledo, ha advertit que el que importa és fer una "negociació global" sobre el repartiment de cadires a les meses de les comissions, i no només de les presidències. A més, ha promès que el PP serà "generós" en les converses.